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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

103. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.09.2021, 09:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.09.2021, 10:09
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103. Bölüm Foto Galeri

Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar.

103. Bölüm Foto Galeri

Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister.

103. Bölüm Foto Galeri

Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar.

103. Bölüm Foto Galeri

Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.

103. Bölüm Foto Galeri

Şehre intikam ateşiyle beraber gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazırdır.

103. Bölüm Foto Galeri

Demir'le önceden yolları kesişen zengin iş adamı Hakan, şimdi Çukurova'da itibar kazanmak ve dengeleri değiştirmek hedefindedir.

103. Bölüm Foto Galeri

Hakan, Adnan ve Demir Yaman ile kapanmamış davası olan Abdülkadir ile birlikte adım adım intikamını planlar ve Yamanlar Konağı'nı gözlemeye başlar.

103. Bölüm Foto Galeri

Ancak Hakan ve Abdülkadir'in hedefinde hiç beklenmedik bir isim daha vardır.

103. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, bulunan bir cesedin teşhisi için çağrılır. Acısıyla boğuşan Züleyha'ya bir darbe de Ümit'ten gelir.

103. Bölüm Foto Galeri

Ümit, Züleyha'dan Demir'in yerini öğreneceğini düşünüp Adnan'ı kaçırır.

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