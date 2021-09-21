ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

105. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.09.2021, 15:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.09.2021, 15:12
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
105. Bölüm Foto Galeri

Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir.

105. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır. Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar.

105. Bölüm Foto Galeri

Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

105. Bölüm Foto Galeri

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir.

105. Bölüm Foto Galeri

Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

105. Bölüm Foto Galeri

Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır.

105. Bölüm Foto Galeri

Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir.

105. Bölüm Foto Galeri

Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek bir hamlede bulunur.

105. Bölüm Foto Galeri

Yamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır. Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar.

105. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN