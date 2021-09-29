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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

106. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 29.09.2021, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.09.2021, 11:40
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106. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler.

106. Bölüm Foto Galeri

Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir.

106. Bölüm Foto Galeri

Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

106. Bölüm Foto Galeri

Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur.

106. Bölüm Foto Galeri

Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

106. Bölüm Foto Galeri

Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır.

106. Bölüm Foto Galeri

Fekeli, gazetedeki fotoğrafları gösterince Mehmet Kara'nın bir hemşerisi gazetedeki ismin Hakan Gümüşoğlu olduğunu söyler.

106. Bölüm Foto Galeri

106. Bölüm Foto Galeri

106. Bölüm Foto Galeri

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