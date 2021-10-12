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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

108. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.10.2021, 15:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.10.2021, 15:27
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108. Bölüm Foto Galeri

Züleyha ve Fikret arasında soğuk rüzgârlar esmektedir. Fikret'in Hakan'a karşı şüpheci tutumu Züleyha'nın sabrını taşırır ve kendisini koruma görevini üstlenen Fikret'e bu kez sert çıkışır.

108. Bölüm Foto Galeri

Dedikoduların ardı arkasının kesilmezken, Lütfiye de Fikret'in Züleyha'ya olan yaklaşımını yanlış bulur ve ona dedikodulardan söz eder. Bunun üzerine Fikret, farklı bir yol izlemeye karar verir. Verdiği karar Betül'le ilişkisini de etkileyecektir.

108. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir ve Betül'ün ortaklığı sonuç vermeye başlar. Betül, arazi satışını gerçekleştirmeyi başarıp Abdülkadir'e kendini kanıtlarken, Yamanlar Holding bir krizin eşiğine gelir.

108. Bölüm Foto Galeri

Betül, Ercan'ın naylon fatura skandalını açığa çıkarır. Ercan, Betül'ü suçlarken; dolandırıldığını öğrenen Züleyha, yaşanan hadiseden kimi sorumlu tutacaktır?

108. Bölüm Foto Galeri

Konağa gelip Demir'i soruşturan Ayten, bu kez Züleyha'nın karşısına çıkıp Demir'le ilgili büyük bir sır verir.

108. Bölüm Foto Galeri

Züleyha duydukları karşısında şoke olurken, Hakan ona yalnız olmadığını hatırlatır.

108. Bölüm Foto Galeri

Demir'in geçmişini gözler önüne serecek bu sırrın ortaya çıkmasıyla Züleyha ve Hakan için hiçbir şey aynı kalmayacaktır.

108. Bölüm Foto Galeri

108. Bölüm Foto Galeri

108. Bölüm Foto Galeri

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