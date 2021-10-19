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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

109. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2021, 12:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2021, 12:10
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109. Bölüm Foto Galeri

Demir'in Hülya'ya yazdığı mektubu okuyan Züleyha, Ayten'in söylediklerinin doğru olduğunu anlar ve Hülya ile yüzleşmek için İzmir'e gitmeye karar verir.

109. Bölüm Foto Galeri

Hakan bunu duyunca tedirgin olup Züleyha'ya mani olmaya çalışır. Züleyha'nın vazgeçmeyeceğini anlayan Hakan, onunla birlikte İzmir'e doğru yola koyulur.

109. Bölüm Foto Galeri

Fikret ise Züleyha'nın İzmir'e Hakan'la birlikte gittiğini öğrenince küplere biner.

109. Bölüm Foto Galeri

Fekeli'nin Isparta'ya gittiğini öğrenen Lütfiye için parçalar birleşmeye başlar. Fekeli'nin Mehmet Kara'yı soruşturduğunu anlayınca kendisi de Isparta'ya gidip Fekeli'nin ne öğrendiğini anlamak için Saniye ile birlikte yollara düşer.

109. Bölüm Foto Galeri

Ancak onları takip eden Abdülkadir, Mehmet Kara'nın gerçek kimliğinin açığa çıkmasına izin vermemeye kararlıdır.

109. Bölüm Foto Galeri

Betül'ün arazi satışından kazandığı paraları gören Şermin havalara uçar. Paraları harcama derdine düşen Şermin'i Betül'ün nasihatleri de durduramaz ve Şermin, Abdülkadir'in otomobil dükkânından altına lüks bir araba çeker.

109. Bölüm Foto Galeri

Şermin'in konağa arabayla geldiğini gören Saniye, Betül'den şüphelenmeye başlar.

109. Bölüm Foto Galeri

109. Bölüm Foto Galeri

109. Bölüm Foto Galeri

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