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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

110. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2021, 14:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2021, 15:01
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110. Bölüm Foto Galeri

Züleyha gerçekleri öğrenince Demir'in biletini keser. Boşanma hazırlıklarına girişen Züleyha, herkesi şaşırtacak bir hamle yapar.

110. Bölüm Foto Galeri

Saniye ve Lütfiye, Züleyha'nın öfkesini dindirmeye çalışırken, Züleyha her şeyi ardında bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir.

110. Bölüm Foto Galeri

Züleyha'nın Hakan'la gitmesini sindiremeyen Fikret, konakta gerginlik yaratır. Çetin onu sakinleştirmeye çalışırken Fikret'in gazabından nasibini alır ve iki arkadaşın arası açılır.

110. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, Fikret'i hayatına karışmaması konusunda bir kez daha uyarırken; Çetin, Fikret'in Züleyha'dan hoşlandığını düşünmeye başlar.

110. Bölüm Foto Galeri

Hakan, Züleyha'nın zor günlerinde ona destek olmayı ihmal etmez.

110. Bölüm Foto Galeri

Paylaştıkları şeyler ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken, Hakan duygularını gizleyemeyecek noktaya gelir.

110. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir, ortağının Züleyha'ya kapılmasından endişe duyarken; Hakan, gittikçe Züleyha'ya çekilmektedir.

110. Bölüm Foto Galeri

110. Bölüm Foto Galeri

110. Bölüm Foto Galeri

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