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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

113. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.11.2021, 11:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.11.2021, 11:21
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113. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, ailenin bir araya geleceği bir piknik düzenler.

113. Bölüm Foto Galeri

Pikniği uzaktan izleyen Hakan, Fikret ve Züleyha'nın yakınlığına çok bozulur ve Züleyha'yı yemeğe çıkararak ilan-ı aşk eder.

113. Bölüm Foto Galeri

Züleyha, şaşkınlığını üzerinden atamadan Hakan onu daha da şaşırtacak bir hamlede bulunur.

113. Bölüm Foto Galeri

Demir'in ölümünü savcıdan öğrenen Züleyha, Hakan'ın kollarına yığılır.

113. Bölüm Foto Galeri

Züleyha aldığı haberle sarsılırken, Yamanlar Konağı da Demir'in ölümüyle yasa bürünür.

113. Bölüm Foto Galeri

Demir son yolculuğuna uğurlanırken, Hakan, Demir'in ölümünün sorumlusunun Abdülkadir olduğunu düşünmektedir.

113. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir ve Betül, Züleyha ile tartışarak sonuca varamayacaklarını anlayıp taktik değiştirir.

113. Bölüm Foto Galeri

Betül'e hırsına yenik düşmemesini öğütleyen Abdülkadir, Züleyha'nın hafife alınmayacak bir düşman olduğunu söyleyip onunla arasını düzeltmesini ister.

113. Bölüm Foto Galeri

Züleyha'nın hem Hakan'dan hem de Fikret'ten ilgi görmesini kıskanan Betül, Şermin'in dolduruşuna gelerek Züleyha'ya iyice bilenir.

113. Bölüm Foto Galeri

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