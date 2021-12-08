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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

116. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.12.2021, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.12.2021, 11:19
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116. Bölüm Foto Galeri

Lütfiye ve Betül'ü yeterince korkutan Abdülkadir, Vahap'ı da alıp gider.

116. Bölüm Foto Galeri

Ancak Lütfiye'nin işin peşini bırakmaya niyeti yoktur.

116. Bölüm Foto Galeri

Betül'ü, olanları kimseye anlatmaması konusunda tembihlerken, Abdülkadir'in Fekeli'yi öldürdüğünü kanıtlayacak deliller aramaya girişir.

116. Bölüm Foto Galeri

Züleyha'ya duyduğu aşkın imkansız olduğunu anlayan Fikret, teyzesini dinleyip Betül'le evlenmeyi kabul eder.

116. Bölüm Foto Galeri

Betül amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, Fikret, Züleyha'yı kalbinden nasıl atacağını düşünmeye başlar.

116. Bölüm Foto Galeri

Nişan gününde gözlerini Züleyha'dan alamazken, Lütfiye, Züleyha'yı unutabilmesi için Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyler.

116. Bölüm Foto Galeri

Vahap ve Abdülkadir'in Fikret'e kurduğu kumpası öğrenen Hakan, bu kez Abdülkadir'in gözünün yaşına bakmaz ve arkasından iş çeviren ikiliyle büyük bir tartışmaya girer.

116. Bölüm Foto Galeri

Vahap'ın kendisine ayak bağı olması Abdülkadir'i yeni bir karar almaya iter.

116. Bölüm Foto Galeri

Hakan'a gittikçe bilenen Vahap, onun canını yakmak için hedefine Züleyha'yı koyar.

116. Bölüm Foto Galeri

Gizlice Züleyha'nın odasına girecek kadar gözünü karartan Vahap'ı bu kez kimse durduramaz.

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