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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

121. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.01.2022, 11:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.01.2022, 11:36
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121. Bölüm Foto Galeri

Çukurova iki acı ölümle yasa boğulur. Geçirdikleri talihsiz kaza sonucunda Saniye ve Gülten hayata gözlerini yumar. Tüm Çukurova Saniye ve Gülten'i son yolculuğuna uğurlarken cenazede gözyaşları sel olur.

121. Bölüm Foto Galeri

Eşini ve doğmamış bebeğini kaybeden Çetin büyük bir acıyla sınanırken, hem eşini hem kız kardeşini kaybeden Gaffur ise Üzüm'le başbaşa kalır.

121. Bölüm Foto Galeri

Çolak'ın gelişi Çukurova'da dengeleri değiştirir. Vahap, ağabeyi Abdülkadir'in yanından ayrılıp Çolak'ın tarafına geçerken; Hakan ve Fikret, Çolak'ın huğlara müdahalesine karşı elbirliği yapar.

121. Bölüm Foto Galeri

Çolak'ın mekanını basan Fikret ve Hakan, silah çekip gözdağı vermeye kalkınca Çolak Ağa öfkeden çılgına döner.

121. Bölüm Foto Galeri

Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrenen Fikret'in gözü döner. Kendisinden gizledikleri için Lütfiye ve Züleyha'ya sert çıkarken, Abdülkadir'e amcasını öldürmenin bedelini ödetmeye kalkar.

121. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir'in peşine düşen Fikret'in önünde kimse duramaz.

121. Bölüm Foto Galeri

121. Bölüm Foto Galeri

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