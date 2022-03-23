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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

129. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.03.2022, 11:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.03.2022, 11:09
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129. Bölüm Foto Galeri

Züleyha'nın silahını doğrulttuğu Hakan, tüm gerçekleri anlatır ancak Züleyha'yı ikna etmeyi başaramaz.

129. Bölüm Foto Galeri

Hakan hisselerin devrini sağlayacak belgeyi imzalamayınca Züleyha tetiği çeker…

129. Bölüm Foto Galeri

Betül'ün kurduğu oyun meyvelerini verir ve icra memurları konağın kapısına dayanır.

129. Bölüm Foto Galeri

Fekeli'nin ölümünün ardından anlaşmanın artık geçersiz olduğunu söyleyen Müjdat, Kerem Ali üzerindeki haklarından feragat etmek için 10 milyon para talep eder.

129. Bölüm Foto Galeri

Büyük şaşkınlık yaşayan Züleyha gerekli parayı bulup konağı kurtarmaya çalışırken, Hakan elinde para dolu bir çanta ile çıkagelir.

129. Bölüm Foto Galeri

Avukatları ile birlikte konağa gelen Müjdat, parasını alıp haklarından feragat eder ancak bu sırada Kerem Ali'nin kaybolması ortalığı karıştırır.

129. Bölüm Foto Galeri

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle her perşembe 20.00'de atv'de.

129. Bölüm Foto Galeri

129. Bölüm Foto Galeri

129. Bölüm Foto Galeri

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