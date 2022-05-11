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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

136. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 11.05.2022, 10:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.05.2022, 10:34
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136. Bölüm Foto Galeri

Çolak'ın işçileri arasındaki huzursuzluğu fark eden Züleyha olaya müdahale etmek isterken Çolak'ın kadın işçilerden birini tokatladığını görünce çılgınca döner.

136. Bölüm Foto Galeri

Kadın işçilerin de erkeklerle aynı yevmiyeyi alması için sesini yükselten Züleyha, Çolak'ın tepkisini çeker.

136. Bölüm Foto Galeri

Kadınların eşit haklara kavuşması için mücadeleye karar veren Züleyha, Fikret'in de yardımıyla bir destek sandığı kurar.

136. Bölüm Foto Galeri

Çolak tarlalarında çalışacak işçi bulamayınca ortam iyice gerilir.

136. Bölüm Foto Galeri

Hakan ise Züleyha'nın içinde bulunduğu çok daha büyük bir tehlikenin farkındadır.

136. Bölüm Foto Galeri

Züleyha'nın gizemli bir katilin hedefinde olduğunu öğrenen Hakan, Abdülkadir'le birlikte Züleyha ve çocukları korumak üzere harekete geçer.

136. Bölüm Foto Galeri

Kadınların hakkını savunan Züleyha katillerin hedefinde...

136. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir'in planı ne?

136. Bölüm Foto Galeri

Abdülkadir'in yaptıklarını Hakan öğrenecek mi?

136. Bölüm Foto Galeri

Züleyha'nın başı dertte...

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