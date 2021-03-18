3. Sezonda neler oldu?

Züleyha kurtulduktan sonra suların durulacağını uman Fekeli, düğüne gitmek için hazırlık yaparken aldığı bir haberle yine eline silahını almak zorunda kalır! Çetin ile günlerdir kendisini takip eden gencin peşine düşen Fekeli, Ankaralılardan şüphelenir ama hiç ummadığı biriyle karşılaşacaktır.