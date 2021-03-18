3. Sezonda neler oldu?

Cezaevinden çıkmış olsa da Demir'in gözündeki cezasını şimdi konakta çekmeye devam eden Züleyha, hala evlatlarına hasret! Demir, çocuklarını saklamaya da Züleyha'yı cezalandırmaya da devam ediyor!
Gece çöpü çıkarmaya gittiğinde Müjgan'ın silahı ve kendisi için kurduğu darağacı ile burun buruna gelen Züleyha, ilmeği boynuna geçirecek mi? Müjgan, Yılmaz'la arasındaki en büyük engeli ortadan kaldırmak için katil olmayı göze alacak mı?
Hünkar, Züleyha'yı korumaya çalıştıkça öfkesi artan Demir, annesine son darbeyi vuracak. Hünkar, Demir'i torunlarını anneleriyle kavuşturmaya ikna etmeye çalışırken, anne-oğul arasındaki uçurum bir kat daha açılacak!
Yılmaz'ı kaybetmemek için katil olmayı göze alan Müjgan emeline ulaşabilecek mi? Yılmaz, Züleyha'dan vazgeçip, yuvasına dönecek mi?
Fekeli, Yılmaz'ı kaderine razı olmaya ikna etmeye çalışırken, bir yandan Behice'nin dostluğundan etkilenmeye devam eder. İki ailenin de bir an önce geçmişe sünger çekmesi için çaba sarf ederken, onu soran gençten haberi yoktur.
Nefes kesen bölümün finalinde Züleyha, Yılmaz'a gerçekleri anlattı! Yaşanan onca acıdan, defalarca evlatları ile tehdit edildikten ve ölümden döndükten sonra, Züleyha her şeyi göze aldı ve Yılmaz'a, Adnan'ın babası olduğunu söyledi!
Yılmaz şimdi Züleyha'nın korktuğu gibi öfkesinden deliye dönüp yakıp yıkacak mı? Züleyha'yı ve oğlunu alıp gidecek mi? Züleyha, Yılmaz'ı durdurmak için ne yapacak?
Evladı için pek çok kişinin kaderiyle oynamanın vicdan azabını çeken Hünkar, şimdi bir de oğlunun kalbine sapladığı acıyla baş etmeye çalışıyor!
Züleyha'ya ateş ettikten sonra, gergin bir bekleyişe giren Müjgan, gittikçe daha çok korkmaya başlar. Behice onu sakinleştirse de, Müjgan Züleyha'nın Yılmaz'a bir şey söylememesine 1001 gerekçe bulmaya başlar.