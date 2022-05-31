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Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

Adana'nın uçsuz bucaksız Çukurova'sına ilk aşkı Yılmaz ile kaçan Züleyha, kaderini Demir Yaman ile değiştirdi! Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı, nasıl bitti?

GİRİŞ TARİHİ: 31.05.2022, 16:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.05.2022, 16:56
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Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile ilk aşkı Yılmaz'la Adana'ya gelen Züleyha'nın bir anda kaderi değişir. Züleyha'yı Çukurova'da gördüğü ilk anda vurulan Demir Yaman, türlü oyunlarla Züleyha'yı elde eder.

Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, kaderine boyun eğer ve Demir Yaman ile evlenir!

Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

Züleyha, Yılmaz'ın hayatına karşılık Demir ile evliliğini sürdürür.

Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun her an Yılmaz'ı düşündüğünü gördükçe çılgına döner!

Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

Aklı fikri Yılmaz'da olan Züleyha, bulduğu ilk fırsatta çiftliği terk eder.

Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, kaderine razı gelir.

Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

Züleyha ve oğlu ile artık mutlu bir hayat yaşayacaklarını umut eden Demir, bebeğin babasının Yılmaz olduğunu bildiği halde bunu saklar!

Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

Züleyha ne kadar bu evcilik oyununa devam etse de, kalbinde hala Yılmaz'ı taşır.

Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

Gerçekler bir anda açığa çıkar! Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı karşısında görünce, Demir'e yalanlarının hesabını sorar!

Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

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