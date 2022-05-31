Züleyha ve Demir Yaman aşkı nasıl başladı?

İstanbul'da başlayıp, kara bir tren ile ilk aşkı Yılmaz'la Adana'ya gelen Züleyha'nın bir anda kaderi değişir. Züleyha'yı Çukurova'da gördüğü ilk anda vurulan Demir Yaman, türlü oyunlarla Züleyha'yı elde eder.
Karnındaki bebeğiyle Yılmaz'ın hapse girmesi gerçeğiyle yüzleşen Züleyha, kaderine boyun eğer ve Demir Yaman ile evlenir!
Züleyha'ya rüya gibi bir hayat bahşettiğini düşünerek karşısında mutlu bir kadın görmek isteyen Demir, onun her an Yılmaz'ı düşündüğünü gördükçe çılgına döner!
Züleyha ve oğlu ile artık mutlu bir hayat yaşayacaklarını umut eden Demir, bebeğin babasının Yılmaz olduğunu bildiği halde bunu saklar!
Gerçekler bir anda açığa çıkar! Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı karşısında görünce, Demir'e yalanlarının hesabını sorar!