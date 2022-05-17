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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ: 17.05.2022, 16:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.05.2022, 17:28
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Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

Perşembe akşamlarının yıldızı Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 137. Bölümü ile Perşembe akşamı bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitlemeye geliyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

136. Bölümü ile reyting listelerinin tamamında zirvede yer alan BZÇ'nin 137. Bölümü'nde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

Hakan ve Abdülkadir, Beyrut'un eski kabadayılarından Hamran'ın karşısına çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

Hamran, Hakan'ın arkasından başına silah dayarken Hakan bu durumdan kurtulmayı başardı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

Abdülkadir, Hamran'ın yaralı bir vaziyette daha fazla kaçamayacağını düşündü.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

Hakan ise "Yaralı düşman daha da tehlikelidir" dedi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

Fikret ise yaşananları Züleyha'ya yaşananların ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

Hamran için neler yapılacağı da Hakan ve Abdülkadir'in ana gündemi oldu.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

İkili, Hamran'ı bulmak için çaba harcadı.

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