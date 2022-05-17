Bir Zamanlar Çukurova'nın 137. Bölümü'nde neler olacak?

Perşembe akşamlarının yıldızı Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 137. Bölümü ile Perşembe akşamı bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitlemeye geliyor. 136. Bölümü ile reyting listelerinin tamamında zirvede yer alan BZÇ'nin 137. Bölümü'nde neler olacak? Hakan ve Abdülkadir, Beyrut'un eski kabadayılarından Hamran'ın karşısına çıktı. Hamran, Hakan'ın arkasından başına silah dayarken Hakan bu durumdan kurtulmayı başardı. Abdülkadir, Hamran'ın yaralı bir vaziyette daha fazla kaçamayacağını düşündü. Hakan ise 'Yaralı düşman daha da tehlikelidir' dedi. Fikret ise yaşananları Züleyha'ya yaşananların ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaya çalıştı. Hamran için neler yapılacağı da Hakan ve Abdülkadir'in ana gündemi oldu. İkili, Hamran'ı bulmak için çaba harcadı. Abdülkadir'in Ali Rahmet Fekeli'yi öldürtmüş olması ile ilgili dosya bir kez daha gündeme geldi. Hem Hamran konusu hem de Ali Rahmet'in öldürülmesine dair detaylar fragmanın dikkat çekenlerinden oldu. 4 sezondur atv ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm Perşembe 20.00'de atv'de.