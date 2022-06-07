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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GALERİ

Rakamlarla Çukurova efsanesi

GİRİŞ TARİHİ: 07.06.2022, 11:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.06.2022, 11:53
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Rakamlarla Çukurova efsanesi

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova,'

Rakamlarla Çukurova efsanesi

ekrana geldiği dört sezon boyunca dizi dünyasına damgasını vurmaya devam ediyor.

Rakamlarla Çukurova efsanesi

Ekrana geldiği 4 sezon boyunca kırdığı reyting rekorlarının yanı sıra, aldığı ödüllerle Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başaran 'Bir Zamanlar Çukurova',

Rakamlarla Çukurova efsanesi

zengin oyuncu kadrosundaki birçok değişime karşın ekranların en çok ilgi gören dizilerinden biri olma özelliğini sezonlar boyunca sürdürdü.

Rakamlarla Çukurova efsanesi

Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da ilgi gören 'Bir Zamanlar Çukurova,'

Rakamlarla Çukurova efsanesi

60 farklı ülkede yaklaşık 15 dilde yayınlanarak dünyanın farklı coğrafyalarında kendine sadık bir hayran kitlesi oluşturdu.

Rakamlarla Çukurova efsanesi

Türkiye'de dördüncü sezonunda büyük bir finalle ekrana veda eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dünyanın dört bir yanında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Rakamlarla Çukurova efsanesi

'Bir Zamanlar Çukurova' 16 Haziran Perşembe günü, 141. bölümüyle final yapmaya hazırlanırken,

Rakamlarla Çukurova efsanesi

dizi için 2 milyon kelimeden fazla senaryo yazıldı.

Rakamlarla Çukurova efsanesi

Dizinin çekimleri boyunca 450 farklı mekan kullanılırken,

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