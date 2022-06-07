Rakamlarla Çukurova efsanesi

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova,'
Ekrana geldiği 4 sezon boyunca kırdığı reyting rekorlarının yanı sıra, aldığı ödüllerle Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başaran 'Bir Zamanlar Çukurova',
zengin oyuncu kadrosundaki birçok değişime karşın ekranların en çok ilgi gören dizilerinden biri olma özelliğini sezonlar boyunca sürdürdü.
60 farklı ülkede yaklaşık 15 dilde yayınlanarak dünyanın farklı coğrafyalarında kendine sadık bir hayran kitlesi oluşturdu.
Türkiye'de dördüncü sezonunda büyük bir finalle ekrana veda eden 'Bir Zamanlar Çukurova' dünyanın dört bir yanında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.