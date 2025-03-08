Can Borcu - 2. Fragman

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8 Mart 2025, Cumartesi 20:00

Can Borcu 12.Bölüm Fragmanı

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“Baba kim bu adam?"

Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatan bu sürükleyici yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak. Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacak.

Yapımcı: Mehmet Yiğit Alp

Yönetmen: Semih Bağcı

Oyuncular: Bülent İnal (Mehmet), Ebru Özkan Saban (Handan), Mine Tugay (Emel), Cüneyt Mete (Yaşar) Ragıp Savaş (Celal), Demircan Kaçel (Ferit), Nurşim Demir (Necmiye), Goncagül Sunar (Şükran), Selen Soyder (Sude), Çağla Boz (Yasemin), Onur Gözeten (Efe), Dora Dalgıç (Doğa), Oktay Çubuk (Çınar)

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