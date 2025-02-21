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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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CAN BORCU GALERİ

10. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.02.2025, 10:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.02.2025, 10:31
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10. Bölüm Foto Galeri

Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kalır.Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kalır.

10. Bölüm Foto Galeri

Handan bu karara karşı durmak için elinden geleni yapsa da Yasemin kararından vazgeçmeyeceğini açıklar.

10. Bölüm Foto Galeri

Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri açıklar.

10. Bölüm Foto Galeri

Rüzgar, geçmişte yaptıklarından dolayı Doğa'dan özür diler ve kendisini affetmesini ister. Bu yüzleşmenin sonunda Doğa, Rüzgar'ı affedebilecek midir?

10. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Şükran, Yaşar hakkında öğrendiği gerçekler karşısında Yaşar'a bedel ödetmeye karar verir. Ancak sonuçları umduğu gibi gitmeyecektir.

10. Bölüm Foto Galeri

Mehmet, Emel'in geçmişini araştırırken, Ferit'in eski sevgilisi ile ilgili bazı kritik bilgilere ulaşır.

10. Bölüm Foto Galeri

Tüm bu bilgilerin odağında ise Sude vardır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sude'nin geçirdiği kazanın ardından vereceği ifade kritik bir önem kazanır.

10. Bölüm Foto Galeri

Handan, yaşadığı büyük kararsızlığın ardından nikah törenine gitmeye karar verir.

10. Bölüm Foto Galeri

Peki, Çınar'ın nikah öncesi Emel'e söyledikleri bu evliliği engelleyebilecek midir?

10. Bölüm Foto Galeri

BÜLENT İNAL (Mehmet), EBRU ÖZKAN SABAN (Handan), MİNE TUGAY (Emel), CÜNEYT METE (Yaşar), DEMİRCAN KAÇEL (Ferit), NURŞİM DEMİR (Necmiye), GONCAGÜL SUNAR (Şükran), SELEN SOYDER (Sude), ÇAĞLA BOZ (Yasemin), ONUR GÖZETEN (Efe), DORA DALGIÇ (Doğa)

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