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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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CAN BORCU GALERİ

14. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.03.2025, 10:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.03.2025, 10:46
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14. Bölüm Foto Galeri

Ferit'in Emel'i hangi suçtan ihbar ettiği ve Sude'nin Ferit'e yardım etmesinin ardındaki sebep gizemini korurken, Yasemin, Ferit'in annesini cezaevine göndermesinden etkilenir.Bu durum, Yasemin'in eski duygularını yeniden canlandırırken, Çınar'ın tepkisine yol açar.

14. Bölüm Foto Galeri

Mehmet, Yekta'yı kızından uzak durması için tehdit eder.

14. Bölüm Foto Galeri

Cezaevinde zor günler geçiren Emel, koğuş arkadaşları tarafından hoş karşılanmaz ve sergilediği tavırlar nedeniyle hedef haline gelir.

14. Bölüm Foto Galeri

Handan, oturdukları evi satın alan kişinin Ferit olduğunu öğrenince büyük bir tepki gösterir.

14. Bölüm Foto Galeri

Doğa ve Ateş'in okuldan kaçtıkları gün, Doğa ciddi bir trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılır.

14. Bölüm Foto Galeri

Acil ameliyata alınan Doğa'nın böbreklerinin iflas ettiği anlaşılır ve derhal bir böbrek nakline ihtiyaç duyulur.

14. Bölüm Foto Galeri

Doğa için en uygun donörün Yekta olduğu ortaya çıkar. Ancak Yekta, bağış yapmayı reddeder.

14. Bölüm Foto Galeri

Doğa için en uygun donörün Yekta olduğu ortaya çıkar. Ancak Yekta, bağış yapmayı reddeder.

14. Bölüm Foto Galeri

Peki, onu ikna eden kişi kim olacak? Yekta, donör olmayı kabul etmesi karşılığında Mehmet'ten ne talep edecek? Mehmet, bu teklifi kabul edecek mi?

14. Bölüm Foto Galeri

Can Borcu yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de.

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