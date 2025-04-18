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CAN BORCU GALERİ

16. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.04.2025, 10:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.04.2025, 10:29
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16. Bölüm Foto Galeri

Handan ve Mehmet büyük bir çıkmazın içindedir.

16. Bölüm Foto Galeri

Doğa'nın hayatı risk altındadır ve onu kurtarmanın bedeli ağırdır.

16. Bölüm Foto Galeri

Emel, çocuklar üzerinden Handan ve Mehmet'i sınamaktadır. Ancak Mehmet, Emel'in kötülüklerine boyun eğmeyecektir.

16. Bölüm Foto Galeri

Handan'a kendisine güvenmesini söyler ve her şeyi çözeceğine söz verir.

16. Bölüm Foto Galeri

Bu süreç yalnızca Handan ve Mehmet'i değil, Çınar ve Yasemin'i de derinden etkiler. İkiliyi karşı karşıya getiren bu durum, en çok Ferit'in işine yarar.

16. Bölüm Foto Galeri

Tüm belalardan kurtulduklarında ise Çınar, Ferit'in yeni bir kötülüğünü öğrenir. Yasemin'in tehlikede olduğunu düşünen Çınar, ona her şeyi anlatmaya karar verir.

16. Bölüm Foto Galeri

Ancak önce Yasemin'e ulaşması gerekmektedir. Ferit ise bunu engellemek için harekete geçer.

16. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Handan ve Mehmet, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, duygusal yakınlıklarının ilk ciddi adımlarını atmak üzeredir.

16. Bölüm Foto Galeri

Ancak onların önünde de aşmaları gereken başka bir engel vardır.

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