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CAN BORCU GALERİ

5. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 17.01.2025, 10:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.01.2025, 10:52
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5. Bölüm Foto Galeri

Mehmet'in okul ücretlerini ödediğini öğrenen Defne bu bilgiyi ablasıyla paylaşınca Yasemin bu duruma çok kızar ve hesap sormak için Mehmet'in şirketine gider.

5. Bölüm Foto Galeri

Handan, Mehmet'in itirafı sonrası çok öfkelenir.

5. Bölüm Foto Galeri

Ama işler çok farklı yönde gelişir. Aynı zamanda Çınar'ın Mehmet'in oğlu olduğunu öğrenmesi Yasemin'in şaşkınlığını bir kat daha arttıracaktır.

5. Bölüm Foto Galeri

Doğa'nın yemek teklifini kabul eder. Handan, iki ailenin de hazır bulunduğu bir yemekte Mehmet'in yaptığı kazayla ilgili bütün gerçekleri açıklamaya karar verir.

5. Bölüm Foto Galeri

O öfke ve sinirle Mehmet'i ihbar etmek için karakola gider. Ama, çocuklarının bu olaydan kötü etkileneceğini düşünerek son anda vazgeçer.

5. Bölüm Foto Galeri

Emel, Yaşar'ın otelde gerçekleşen olaylarda parmağı olduğunu öğrenir. Onu tehdit eder ve ondan Handan'ın dükkanını yakmasını ister.

5. Bölüm Foto Galeri

Bu olayı kökünden halletmeye karar verir.

5. Bölüm Foto Galeri

Handan, Mehmet'in ailesinden uzak durmayacağını anlar.

5. Bölüm Foto Galeri

5. Bölüm Foto Galeri

Her ne kadar kocasının intihar etmiş olabileceğini düşünmüş olsa da Mehmet'in bunca zaman bu bilgiyi saklayıp, ailesiyle yakınlık kurmasını kaldıramaz.

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