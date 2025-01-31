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CAN BORCU GALERİ

7. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2025, 10:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.01.2025, 10:54
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7. Bölüm Foto Galeri

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

7. Bölüm Foto Galeri

Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

7. Bölüm Foto Galeri

Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir

7. Bölüm Foto Galeri

Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.

7. Bölüm Foto Galeri

Yaşar, tehlikeli bir planın içine sürüklenirken, Şükran'dan sakladığı gizemli çocuk kimdir?

7. Bölüm Foto Galeri

Mehmet ve Handan arasındaki sırları öğrenen Emel, Mehmet'i tehdit ederek sinsi planlarını devreye sokar ve bir teklifte bulunur.

7. Bölüm Foto Galeri

Mehmet'in bu teklife vereceği cevap bütün dengeleri değiştirecektir.

7. Bölüm Foto Galeri

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" yedinci bölümüyle atv'de.

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