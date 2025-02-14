9. Bölüm Foto Galeri

Çocuklar, annelerinin anlattıklarına inanmakta zorlanırken, Rüzgar dayanamayarak Mehmet'i vuran kişinin kendisi olduğunu itiraf eder.
Çınar bir tesadüf sonucu babasını vuran kişinin Rüzgar olduğunu anlayınca Yasemin'e babasına bir şey olması halinde Rüzgar'ın bunun bedelini ödeyeceğini kesin bir dille açıklar.
Öte yandan, Efe'nin orijinal kaza videosunu göstermesiyle Rüzgar, Mehmet'in masum olduğunu anlayacak ve pişman olacaktır.
Hastanedeki gergin bekleyişin ardından Mehmet kendine gelecek ve yoğun bakımdan çıkacaktır, peki Rüzgar'ı affedecek midir?