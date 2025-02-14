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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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CAN BORCU GALERİ

9. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.02.2025, 11:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.02.2025, 11:14
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9. Bölüm Foto Galeri

Mehmet, hastaneye kaldırılır ve ağır geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınır.

9. Bölüm Foto Galeri

Handan, Necmiye ve çocuklara babaları ile Emel hakkında gerçekleri açıklar.

9. Bölüm Foto Galeri

Çocuklar, annelerinin anlattıklarına inanmakta zorlanırken, Rüzgar dayanamayarak Mehmet'i vuran kişinin kendisi olduğunu itiraf eder.

9. Bölüm Foto Galeri

Rüzgar'ın itirafının üzerine Yasemin ve Handan, Rüzgar'ı hapisten korumak için harekete geçer.

9. Bölüm Foto Galeri

Çınar bir tesadüf sonucu babasını vuran kişinin Rüzgar olduğunu anlayınca Yasemin'e babasına bir şey olması halinde Rüzgar'ın bunun bedelini ödeyeceğini kesin bir dille açıklar.

9. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan, Efe'nin orijinal kaza videosunu göstermesiyle Rüzgar, Mehmet'in masum olduğunu anlayacak ve pişman olacaktır.

9. Bölüm Foto Galeri

Hastanedeki gergin bekleyişin ardından Mehmet kendine gelecek ve yoğun bakımdan çıkacaktır, peki Rüzgar'ı affedecek midir?

9. Bölüm Foto Galeri

Bu süreçte, Yasemin ve Çınar'ın arasında karşılıklı nefretle başlayan ilişkisi aşka doğru adım adım evrilmeye başlar. Ferit, bu yakınlaşmaya sessiz kalmaz. Annesinin yönlendirmesiyle harekete geçen Ferit, Yasemin'i kaçırarak ona kabul etmesi zor bir teklifte bulunur.

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