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DESTAN GALERİ

26. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.06.2022, 14:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.06.2022, 14:25
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26. Bölüm Foto Galeri

Destan'ın 26'ncı bölümünde Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir. Evlatlarıyla veda konuşması yapan Alpagu Han ve Teginler bu durumdan nasıl kurtulacaklar?

26. Bölüm Foto Galeri

Obar'ın, çepir ile zehirlediği Alpagu ve Teginler ölüm döşeğinde gözleri kapanmak üzeredir. Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşmıştı.

26. Bölüm Foto Galeri

At üstünde karşı karşıya gelen Batuga ve Akkız'ın intikam yemini etmiş olan Obar'la bu seferki düelloları nasıl sonuçlanacak? Akkız ve Batuga'nın hayatlarını tehlikeye atmakla, reçineyi Gök Saray'a yetiştirmek arasında yapacakları seçim ne olacak?

26. Bölüm Foto Galeri

Esrigün Kam'ın kuşakla birbirine bağladığı Akkız ve Batuga; Gök Saray'a muştu vermeye gelirken, çepir illetiyle karşı karşıya kaldılar.

26. Bölüm Foto Galeri

Çift Başlı Kurt'un ruhu ve yüreği olan aşıklar, mutluluğunu bile yaşayamadan kendini yeni bir savaşın ortasında buldu. Ateş çemberinde yaşanan bu aşkı neler beklemektedir?

26. Bölüm Foto Galeri

Rus elçinin haberi ile Esrigün Kam'ın otağına Barak Han'ın tacını almaya giden Obar, Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenince öfkeyle intikam yemini etmişti. Tacın yok olmasıyla tüm Türklerin canını almaya ant içen Obar, intikam için yeryüzündeki tüm İtbarakları Türklerle savaşa çağırmıştı.

26. Bölüm Foto Galeri

Gök Hanlığı ile dört bir yandan akın akın gelen İtbaraklar'ın girecekleri savaşın akıbeti ne olacak. Tarih tekerrür mü edecek yoksa yeniden mi yazılacak?

26. Bölüm Foto Galeri

Temur'u kaybettiğini düşündüğü günden beri ona sevgi besleyen Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanamazken bir de Temur'un hasta yatağında kendisine 'Tutkun' diye seslenmesiyle tamamen yıkılmıştı. Onca emeğin karşısında sevgisine karşılık alamadığı gibi gururu kırılan Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanmak için çabalamaya devam mı edecek yoksa bunun intikamını mı alacak?

26. Bölüm Foto Galeri

Kaya'nın kendisini affetmesinden sonra yaşadığı mahcubiyetin altında ezilen Günseli; Kaya'ya iyileştikten sonra ondan ayrılacağını söylemişti. Kaya, evdeşi Günseli'nin beklenmedik teklifi karşısında onu kaybetmemek için neler yapacak?

26. Bölüm Foto Galeri

Aşkı ve mahcubiyeti karşısında ezilen Günseli kararının arkasında durabilecek mi?

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