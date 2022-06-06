26. Bölüm Foto Galeri

Temur'u kaybettiğini düşündüğü günden beri ona sevgi besleyen Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanamazken bir de Temur'un hasta yatağında kendisine 'Tutkun' diye seslenmesiyle tamamen yıkılmıştı. Onca emeğin karşısında sevgisine karşılık alamadığı gibi gururu kırılan Mei Jin, Temur'un sevgisini kazanmak için çabalamaya devam mı edecek yoksa bunun intikamını mı alacak?