27. Bölüm Foto Galeri

Esrigün Kam tarafından bellerine kuşak bağlanarak birbirine müjdelenen Akkız ve Batuga, saraydaki çepir illeti yüzünden bu mutlu haberi bir süre gizlemişlerdi.
Alpagu Han ve Teginlerin iyileşmesinin ardından ise Ulu Kam Arçuray, bu haberi Gök Saray'a duyurarak müjdeyi aşikar etmişti.
Müjde, Alpagu Han ve saray tarafından heyecanla karşılanmıştı. Ancak aşıklar, Türk toprakları İtbarakların işgali altındayken düğün toyu kuramayacaklarını söylemişti.
Destansı aşkın iki kahramanı olan Akkız ve Batuga için İtbaraklara karşı kazanılan zaferin ardından düğün toyu kurulur. Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga'yı düğün toyundan sonra neler beklemektedir?
Gök Orda yakınlarında Türkler ile İtbaraklar'ın karşı karşıya gelmesinin ardından çıkan büyük savaşta, Türkler büyük bir zafer elde etmişti. Çatışma sırasında neftlerin sahte olduğunu fark eden Obar ve İtbaraklar hezimete uğrayıp çekilmek zorunda kalmışlardır.
Henüz zaferin coşkusunu tam anlamıyla yaşayamadan Gök Hanlığı, İtbarakların akın akın Batı Gök Topraklarına geldiğinin haberini almışlardı.
Türk Ordusu ile İtbarakların binlerce yıllık süre gelen savaşında son gülen kim olacak? Ya hep, ya hiç mücadelesinin sonunda Gök Hanlılar Batı Gök'ü kurtarabilecekler mi?
Vera Ruslarla işbirliği yapmış ve Gök Orda'ya neft desteği yapılmasını sağlamıştı. Bu iş birliği ile Alpagu Han, Vera'dan hala şüphe duysa da sözünü tutarak ona tacını geri vermiş ve Vera yeniden Ulu Ece konumuna kavuşmuştu.