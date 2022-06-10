Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Alpagu ayağa kalkarak "Gök Tengri, Batuga ve Akkız'ın eliyle yetişti bize… Candaşlarının da desteğiyle beraber sağalttılar bedenlerimizi. Onların emeğini boşa çıkarmamak ve aldığımız soluğun hakkını vermektir ereğimiz. Her anımız çok değerli. Düşmanın oyun kurmak için düşünmesine bile fırsat vermeden harekete geçeğiz. Çepir illetine tutulmadan önce kurduğum oyuna devam edeceğiz ve İtbarakları acundan sonsuza dek sileceğiz" sözlerine saray halkı "Gök Hanlığı çok yaşa! Alpagu Han çok yaşa!" diyerek zafer nidası atarlar.