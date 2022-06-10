ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
DESTAN GALERİ

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

GİRİŞ TARİHİ: 10.06.2022, 16:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.06.2022, 16:35
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Ulu Kam Arçuray, çepir ile zehirlenen Alpagu Han, Temur ve Kaya'yı iyileştirmek için elinden ne geliyorsa yapmaktadır. Ama reçine olmadan iyileşmeleri mümkün değildir.

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Evlatlarıyla veda konuşması yapan Alpagu ve Teginleri ölümü beklerken Akkız ve Batuga panzehir olan reçineyi yetiştirmek için dörtnala Gök Saray'a doğru at sürerken tacın parçalandığını öğrenmiş olan Obar ve İtbaraklar ile karşılaşırlar.

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

At üstünde karşı karşıya gelen Batuga ve Akkız'ın intikam yemini etmiş olan Obar ve İtbaraklardan; Çolpan, Sırma ve Yaman'ın hayatlarını tehlikeye atmalarıyla kurtulurlar.

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Çolpan, Yaman, Sırma ve Gökbenler Obar ve İtbarakları oyalarken Batuga ve Akkız reçineyi Gök Saray'a yetiştirirler.

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Arçuray şişeyi hızla Akkız'ın elinden alır.

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Şişenin mantarını açıp Alpagu'nun ağzına döker. Sonrasında sırasıyla Temur ve Kaya'ya da aynı işlemi yapar.

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Alpagu ve Teginler bir anda kendine gelemezler. Alpagu gözlerini yavaş yavaş açarak iyi olduğunu söyler.

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Ulu Ece, Alpagu'ya sevinçle sarılır. Alpagu, gözlerini açar. Ona ve Teginlere su verirler. Alpagu bu esnada Batuga ve Akkız'a gurur ve şükranla bakar.

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Alpagu ayağa kalkarak "Gök Tengri, Batuga ve Akkız'ın eliyle yetişti bize… Candaşlarının da desteğiyle beraber sağalttılar bedenlerimizi. Onların emeğini boşa çıkarmamak ve aldığımız soluğun hakkını vermektir ereğimiz. Her anımız çok değerli. Düşmanın oyun kurmak için düşünmesine bile fırsat vermeden harekete geçeğiz. Çepir illetine tutulmadan önce kurduğum oyuna devam edeceğiz ve İtbarakları acundan sonsuza dek sileceğiz" sözlerine saray halkı "Gök Hanlığı çok yaşa! Alpagu Han çok yaşa!" diyerek zafer nidası atarlar.

Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı!

Ateş çemberinde aşklarını yaşayan Akkız ve Batuga; Arçuray'ın "Artık muştunuzu herkesle paylaşma vaktiniz gelmiştir. Bugüne kadar gerçeğe bel bağlayan Akkız'la Batuga, imdi ulular ulusu kamın kuşaklarıyla birbirlerine de bel bağladılar. Muştular olsun…" sözleriyle gönüllerinin birbirine bağlandığını Saray halkına muştuladılar.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN