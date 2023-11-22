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atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

GİRİŞ TARİHİ: 22.11.2023, 15:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.11.2023, 16:55
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atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Kardeşlerim oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyayı aktif kullananlardan. Bu fotoğrafıyla sonbaharın geldiğini işaret eden oyuncu şıklığıyla göz doldurdu.

atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Bir diğer fotoğrafında ise, toprak tonları tercih eden genç oyuncu 'cheri cheri lady' başlığıyla bu pozu verdi.

atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Safir'in güzel oyuncusu Özge Yağız, setten arTa kalan zamanlarda sık sık fotoğraf paylaşıyor sosyal medya hesabından.

atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Bu karesine ise, '"Özledim" notu düşen oyuncu güzelliğiyle beğeni topluyor.

atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Setten de fotoğraf paylaşan oyuncu, 'Feraye' karakterini anımsatan 'Feroş' notuyla bu karesini paylaştı.

atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Safir'in yıldız oyuncularından İlhan Şen ise, setten bir karesini 'Ateş Gülsoy' notuyla paylaşarak beğeni ve yorum aldı.

atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Safir'in bir diğer yakışıklı oyuncusu Burak Berkay Akgül ise, dizi çekimlerinin olduğu Kapadokya'da sık sık fotoğraf çekiyor.

atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Fotoğrafları çok kısa sürede beğeni alan oyuncu koyduğu karelerle hayran kitlesini memnun ediyor.

atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Sayfasında profesyonel çekimlere de yer veren oyuncuya hayranlarından iltifatlar geliyor.

atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Kardeşlerim'in Ömer'i Bilal Yiğit Koçak da sosyal medyayı aktif kullananlardan.

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