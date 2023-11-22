atv yıldızları Instagram'da en son neler paylaştı?

Kardeşlerim oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyayı aktif kullananlardan. Bu fotoğrafıyla sonbaharın geldiğini işaret eden oyuncu şıklığıyla göz doldurdu.
Bir diğer fotoğrafında ise, toprak tonları tercih eden genç oyuncu 'cheri cheri lady' başlığıyla bu pozu verdi.
Safir'in güzel oyuncusu Özge Yağız, setten arTa kalan zamanlarda sık sık fotoğraf paylaşıyor sosyal medya hesabından.
Setten de fotoğraf paylaşan oyuncu, 'Feraye' karakterini anımsatan 'Feroş' notuyla bu karesini paylaştı.
Safir'in yıldız oyuncularından İlhan Şen ise, setten bir karesini 'Ateş Gülsoy' notuyla paylaşarak beğeni ve yorum aldı.
Safir'in bir diğer yakışıklı oyuncusu Burak Berkay Akgül ise, dizi çekimlerinin olduğu Kapadokya'da sık sık fotoğraf çekiyor.