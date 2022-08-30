John Wick 3 | TV'de ilk kez

Tüm katiller onun peşinde!

John Wick iki sebepten dolayı kaçak: 14 milyon dolarlık açık bir kontrat yüzünden herkes peşinde ve Continental Hotel sınırları içinde Yüksek Şura üyesi ve açık kontratı açan kişiyi öldürdü. Bu koşullar altında John çoktan infaz edilmeliydi. Fakat Continental'in yöneticisi Winston ona kaçıp kaybolması için bir saat zaman verdi. Continental üyeliği kaldırıldı. Her türlü hizmeti alması yasaklandı. Diğer üyelerle iletişimi kesildi. John, New York'tan çıkmak ve hayatta kalmak için hizmet sektörünü kullanacak, bunları yaparken de dövüşüp öldürerek yoluna devam edecektir.