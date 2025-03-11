atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafına 'babasının oğlu' notunu düştü.
Başka Bir Gün'ün sevilen oyuncusu Ezgi Mola'nın film galasından yaptığı paylaşımı çok sayıda yorum aldı.
Zembilli'de rol alan Emre Dinler'in yurtdışından yaptığı paylaşımı ile hayranlarından kısa sürede beğeni yorumları aldı.
Damlasu İkizoğlu 'Urla molası' notuyla paylaştığı fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulurken 'tatile mi çıktın, bu ne güzellik' tarzı yorumlar aldı.
Can Borcu'nun yıldızlarından Mine Tugay, karavandan yaptığı paylaşımına 'Settirella' notunu iliştirdi.