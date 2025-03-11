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atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

GİRİŞ TARİHİ: 11.03.2025, 16:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.03.2025, 16:31
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atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in sosyal medyadan yayınladığı fotoğrafına 'babasının oğlu' notunu düştü.

atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Özge Törer paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarını büyüledi.

atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Emre Bey Manchester'dan yaptığı paylaşımı ile çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Başka Bir Gün'ün sevilen oyuncusu Ezgi Mola'nın film galasından yaptığı paylaşımı çok sayıda yorum aldı.

atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Şükran Ovalı'nın bir dergi çekimine verdiği pozlar çok konuşuldu.

atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Zembilli'de rol alan Emre Dinler'in yurtdışından yaptığı paylaşımı ile hayranlarından kısa sürede beğeni yorumları aldı.

atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Damlasu İkizoğlu 'Urla molası' notuyla paylaştığı fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulurken 'tatile mi çıktın, bu ne güzellik' tarzı yorumlar aldı.

atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Can Borcu'nun yıldızlarından Mine Tugay, karavandan yaptığı paylaşımına 'Settirella' notunu iliştirdi.

atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı fotoğrafı hayranları tarafından beğenildi.

atv yıldızları sosyal medyada neler paylaştı?

Can Borcu'nun Yasemin'i Çağla Boz setten gelinlik bir karesini paylaştı. Hayranlarından 'gelinlik ne kadar yakışmış, çok güzelsin, tarzı yorumlar aldı.

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