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Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

GİRİŞ TARİHİ: 28.05.2024, 14:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.05.2024, 15:15
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Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Turuncu koltuğun konukları, Kardeşlerim dizisinin sevilen ikilisi Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir.

Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

İnsanlar beni anlasın diye bir kaygın var mı?

Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Berk Ali Çatal: ''Açıkcası herkes beni anladığı gibi sevsin isterim, anlaşılmakla ilgili bir kaygım yok.''

Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Eskiden böyleydim ama şimdi değiştim dediğin konular var mı?

Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Eylül Lize Kandemir: ''Var. Eskiden daha inatçı ve dediğim dedik biriydim. Hayata karşı biraz daha tölaransı yüksek bir insanım.''

Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Eylül Lize Kandemir'le yakın rol arkadaşı olmasan hakkındaki fikrin ne olurdu?

Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Berk Ali Çatal: ''Seninle tanıştıktan sonra senin kendine has bazı özelliklerin olduğunu ama bunların içerisinde kedi gibi biri olduğunu da gördüm.''

Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Rekabeti sever misin? Bulunduğun ortamın yıldızı olmak ister misin?

Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Eylül Lize Kandemir: ''Rekabeti severim; tatlı bir hırsım var. Kendimle yarışırım. Kim bulunduğu ortamın yıldızı olmak istemez ki.''

Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Romantik davranmak için saçmaladığın oldu mu?

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