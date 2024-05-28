Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir soruları cevapladı

Turuncu koltuğun konukları, Kardeşlerim dizisinin sevilen ikilisi Berk Ali Çatal ve Eylül Lize Kandemir.
Berk Ali Çatal: ''Açıkcası herkes beni anladığı gibi sevsin isterim, anlaşılmakla ilgili bir kaygım yok.''
Eylül Lize Kandemir: ''Var. Eskiden daha inatçı ve dediğim dedik biriydim. Hayata karşı biraz daha tölaransı yüksek bir insanım.''
Berk Ali Çatal: ''Seninle tanıştıktan sonra senin kendine has bazı özelliklerin olduğunu ama bunların içerisinde kedi gibi biri olduğunu da gördüm.''
Eylül Lize Kandemir: ''Rekabeti severim; tatlı bir hırsım var. Kendimle yarışırım. Kim bulunduğu ortamın yıldızı olmak istemez ki.''