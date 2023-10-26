Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

atv'nin dört sezondur yoluna emin adımlarla devam eden dizisi Kardeşlerim'in sevilen çifti Süsen ile Ömer'in arasına zaman zaman mesafe girse de aşkları bu ikilinin yollarını yine denk getiriyor.
Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak ve Süsen karakteriyle karşımıza çıkan Lizge Cömert, dizide son yaşananları değerlendirirken dikkat çeken yorumlarda bulundular.
Kardeşlerim'in Ömer'i, dizideki sevgilisi Süsen'in kıskançlık krizlerine hak verirken "Ben de olsam ben de kıskanırdım" ifadelerini kullandı.
Lizge Cömert de canlandırdığı karaktere hak vererek "Bazen çok agresif yaklaştığını düşünüyorum ama artık Süsen'e de gına geldi. Ona hak veriyorum ben" dedi.
Süsen'in annesinin diziye dahil olması da izleyicide büyük heyecan yarattı. Lizge Cömert, "Süsen bu zamana kadar hep tek başına mücadele etti. Şimdi neler olacağını yavaş yavaş öğreneceğiz" sözlerini kullandı.
Ömer'in babasından kalan mirası reddetmesi hakkında konuşan Yiğit Koçak, "Bunu neden reddettiğini zaman zaman ben de sorguluyorum" ifadelerini kullandı.