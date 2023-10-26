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Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2023, 17:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2023, 17:46
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Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

atv'nin dört sezondur yoluna emin adımlarla devam eden dizisi Kardeşlerim'in sevilen çifti Süsen ile Ömer'in arasına zaman zaman mesafe girse de aşkları bu ikilinin yollarını yine denk getiriyor.

Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

Ömer karakterine hayat veren Bilal Yiğit Koçak ve Süsen karakteriyle karşımıza çıkan Lizge Cömert, dizide son yaşananları değerlendirirken dikkat çeken yorumlarda bulundular.

Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

Başarılı oyuncular dizide yaşananlar hakkında çoğunlukla orta noktada buluşmayı başardı.

Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

Kardeşlerim'in Ömer'i, dizideki sevgilisi Süsen'in kıskançlık krizlerine hak verirken "Ben de olsam ben de kıskanırdım" ifadelerini kullandı.

Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

Lizge Cömert de canlandırdığı karaktere hak vererek "Bazen çok agresif yaklaştığını düşünüyorum ama artık Süsen'e de gına geldi. Ona hak veriyorum ben" dedi.

Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

Yiğit Koçak, dizide yaşananlardan dolayı izleyicilerin zaman zaman kendisine kızdığını vurguladı.

Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

Süsen'in annesinin diziye dahil olması da izleyicide büyük heyecan yarattı. Lizge Cömert, "Süsen bu zamana kadar hep tek başına mücadele etti. Şimdi neler olacağını yavaş yavaş öğreneceğiz" sözlerini kullandı.

Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

Kardeşlerim'in Ömer'i ise Süsen'in ailesini tanımak için sabırsızlandığını dile getirdi.

Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

Ömer'in babasından kalan mirası reddetmesi hakkında konuşan Yiğit Koçak, "Bunu neden reddettiğini zaman zaman ben de sorguluyorum" ifadelerini kullandı.

Ömer mi haklı, Süsen mi? Oyuncular cevaplıyor...

Lizge Cömert ise dizideki sevgilisine "Al şu parayı be çocuk" diye seslendi.

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