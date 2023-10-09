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Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

GİRİŞ TARİHİ: 09.10.2023, 14:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.10.2023, 14:12
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Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

atv ekranının sevilen dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bir anda sosyal medyanın da yıldızı haline gelen dizinin başrol oyuncularından Özge Yağız, Dizi TV'nin konuğu oldu.

Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

Feraye karakteriyle şimdiden akıllara kazınan ve büyük bir ilgiyle izlenen başarılı oyuncu, samimi açıklamaları ve keyifli sohbetiyle bir kez daha herkesi büyüledi.

Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

Çekimleri Kapadokya'da devam eden Safir'in çekimlerine kısa bir mola veren Özge Yağız, Avanos'ta çömlek atölyesini ziyaret etti.

Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

Raflardaki ürünleri dikkatle inceleyen Özge Yağız, Kapadokya'da daha önce böyle bir yere gitmediğini söyledi. El sanatlarıyla ilgilenmeyi sevdiğini belirten güzel oyuncu, "El sanatları terapidir" dedi.

Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

Ürünlerin üzerindeki ince işçiliği görünce şaşkınlığını gizleyemeyen genç oyuncu, Kapadokya'daki hayatını anlattı.

Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

Kendisini en çok motive eden şeyin 'yeni yerler keşfetmek' olduğunu dile getiren Safir'in Feraye'si, set dışındaki vakitlerinde farklı mekanları deneyimlemeyi sevdiğini ifade etti.

Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

Kapadokya'ya gidecekler için önerilerde bulunan Özge Yağız, "Kızılçukur'a mutlaka gidilmeli, testi kebabı kesinlikle denenmeli, ayrıca sütlü simit mutlaka yemeli" dedi.

Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

Çekim yapılan bölgenin eşsiz doğasından bahseden ünlü oyuncu, yıldızları izlemenin çok keyifli olduğunu vurguladı.

Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

El sanatlarına ve özellikle seramik sanatına yatkınlığı olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, ilk kez çömlek yapmak için işe koyuldu.

Özge Yağız'ın Kapadokya günleri!

Birbirinden güzel ürünlerin arasında kendi sanat eserini yaratmak için yola çıkan Özge Yağız, oldukça dikkatli bir şekilde ellerini çamura soktu.

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