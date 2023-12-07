Safir'in yıldızları dizi ve karakterleri hakkında merak edilenleri yanıtladı

atv ekranının duygusal ve heyecanlı macerası 'Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' her hafta izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizinin yıldızları merak edilenleri yanıtladı.

Ateş'in Feraye'den neden bu kadar çok etkilendi?

''Galiba Feraye'de ailesinde olmayan o sıcaklık, o saflık belki o duyguları bulduğu için biraz daha Feraye'ye kapılıyor gibi geliyor bana.''