Safir'in yıldızları dizi ve karakterleri hakkında merak edilenleri yanıtladı

atv ekranının duygusal ve heyecanlı macerası 'Safir Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' her hafta izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizinin yıldızları merak edilenleri yanıtladı.
Ateş'in Feraye'den neden bu kadar çok etkilendi?
''Galiba Feraye'de ailesinde olmayan o sıcaklık, o saflık belki o duyguları bulduğu için biraz daha Feraye'ye kapılıyor gibi geliyor bana.''
Ateş'in Feraye'ye olan duygularını itiraf etmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
''Ateş'le kurduğu o dengedeki ilişkiyi dengedeki iletişimi seviyordu. O iletişimin Feraye'den habersiz bu noktaya ulaşması Feraye'yi üzdü ve ne yapacağını bilemedi.''
İki kardeş arasındaki bu gerginlik nereye varacak?
''Daha da kötüye gidecek mi bilmiyorum ama işler baya kızışacak gibi duruyor.''
"Ateş, Feraye ve Yaman arasında bir şeyler olduğunu sezinlendi işler daha da kızışacak ve Ateş etrafı biraz yakacak gibi görünüyor."
''Çok derin sırların ortaya çıkması bence her insanda bir deprem yaratır. Ateş de bu noktada karakterine uygun karakterinin getirdiği şeylerden beslenip farklı tavırlar sergileyecek.''
''Ateş aslında şunu soruyor 'niye söylemediniz? Birçok fırsatınız vardı niye sakladınız ki benden?' Aslında bunu mu soracak acaba bilmiyorum.''
Sevdiği kadını ağabeyiyle evli görmek Yaman'a çok büyük bir acı veriyor. İçinde yaşadığı yangın genç adamı ne yapacağını bilmez bir hale sokuyor. Yaman bu noktada Feraye'yi üzer mi?
''Asla üzmez bilerek Feraye'yi. Onu istemeden üzüyor.''
Feraye'nin yaşadığı sorunlarla doğru başedebildiğine inanıyor musunuz?
''Bazen hayır. Bazen yöntemlerini hiç mantıklı bulmuyorum. Feraye'ye kızdığım zamanlar çok oluyor.''
Ateş'in bu güçlü duruşu ve kararlı tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?
''Ateş bir şeyleri bağırarak, kırıp dökerek çözen bir adam değil.''
Şu sıralar izleyici olarak hepimizi heyecanlandıran mevzu Bora'nın dönüşü. Bu durum bir suçu ortadan kaldırıyorken, diğer yandan Bora tehlikesiyle burun buruna getiriyor.
''Geldi bizim belalı Bora. Bora'nın gelmesiyle işler iyice karışacak. Büyük bir engeldi Bora herkesin hayatında onun tekrar ortaya çıkması birçok şeyi ortadan kaldıracak, kaldırmasıyla birlikte başka engeller getirecek.''