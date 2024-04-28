4 sezondur yolculuğuna başarı ile devam eden, her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kardeşlerim'in sevilen oyuncusu Yiğit Koçak, bu hafta DİZİ TV'nin konuğuydu. Yetenekli oyuncu Yiğit Koçak, sürprizli soruları yanıtladı.
Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Yiğit Koçak, kendisine yönlendirilen "Seni huysuzlaştıran şeyler nelerdir?" şeklindeki soruya, "Geç kalınması, bir şeyin zamanlanandan geç bitmesi ve saygısızlık" diyerek planlı programlı ve dakik olunmadığında sinirlendiğini söyledi.
En iştahla oynadığı sahnelerin ortak özelliklerinden bahseden Yiğit Koçak, "Normal hayatta yapamadığımız ya da yaparken çekinebileceğimiz duyguların olduğu sahneleri çok seviyorum" dedi. Bunlara örnek olarak herkesin içinde ağlamak, öfke krizleri, aksiyon sahnelerini sıraladı.
Yiğit Koçak, "Telefonda uzun konuşmayı ya da mesajlaşmayı sever misin?" sorusuna yanıt olarak uzun süre telefonda konuşmayı da mesajlaşmayı da sevmediğini söyledi.
Sevilen oyuncu Yiğit Koçak, "Tom Cruise gibi çılgın aksiyon sahneleri çekmek ister misin?" şeklindeki soruya, "Bu heyecanı deneyimlemek istiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Uykusu kaçtığında oyun konsolunda futbol oynadığını belirten Yiğit Koçak, oyun oynamanın kendisini sakinleştirdiğini anlattı.
Kendisine sorulan, "İyi bir tatil arkadaşı olduğunu düşünüyor musun?" şeklindeki soruya, "Benle tatile gidilir. Çünkü çok uyumlu bir insanımdır" dedi ve tercihinin daha sakin bir tatil olduğundan bahsetti.
"Asla yapamazdım dediği meslek" sorulduğunda Yiğit Koçak, doktorluğun zor ve riskli bir meslek olduğunu, bu nedenle doktorlara saygı duyduğunu ifade etti. Küçükken babasından dolayı hep doktor olmak istediğini anlatan Yiğit Koçak, doktorluğun zor bir meslek olduğunu görünce o sorumluluğu alamayacağını fark ettiğini belirtti.