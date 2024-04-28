Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

"Asla yapamazdım dediği meslek" sorulduğunda Yiğit Koçak, doktorluğun zor ve riskli bir meslek olduğunu, bu nedenle doktorlara saygı duyduğunu ifade etti. Küçükken babasından dolayı hep doktor olmak istediğini anlatan Yiğit Koçak, doktorluğun zor bir meslek olduğunu görünce o sorumluluğu alamayacağını fark ettiğini belirtti.