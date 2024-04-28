canli-yayin
CANLI YAYIN
Ateş Kuşları
10
BİLDİRİMLER
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam - 2. Fragman
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
  • atv’de Hafta Sonu
    atv'de Hafta Sonu YENİ BÖLÜM
  • Kardeşlerim
    Kardeşlerim YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
DİZİ TV GALERİ

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

GİRİŞ TARİHİ: 28.04.2024, 14:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.04.2024, 15:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

4 sezondur yolculuğuna başarı ile devam eden, her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kardeşlerim'in sevilen oyuncusu Yiğit Koçak, bu hafta DİZİ TV'nin konuğuydu. Yetenekli oyuncu Yiğit Koçak, sürprizli soruları yanıtladı.

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

Kardeşlerim dizisinin Ömer'i Yiğit Koçak, kendisine yönlendirilen "Seni huysuzlaştıran şeyler nelerdir?" şeklindeki soruya, "Geç kalınması, bir şeyin zamanlanandan geç bitmesi ve saygısızlık" diyerek planlı programlı ve dakik olunmadığında sinirlendiğini söyledi.

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

En iştahla oynadığı sahnelerin ortak özelliklerinden bahseden Yiğit Koçak, "Normal hayatta yapamadığımız ya da yaparken çekinebileceğimiz duyguların olduğu sahneleri çok seviyorum" dedi. Bunlara örnek olarak herkesin içinde ağlamak, öfke krizleri, aksiyon sahnelerini sıraladı.

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

Yiğit Koçak, "Telefonda uzun konuşmayı ya da mesajlaşmayı sever misin?" sorusuna yanıt olarak uzun süre telefonda konuşmayı da mesajlaşmayı da sevmediğini söyledi.

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

Hiç aç uyuyamadığını söyleyen oyuncu Yiğit Koçak, "Geceleri hep tost yerim" dedi.

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

Sevilen oyuncu Yiğit Koçak, "Tom Cruise gibi çılgın aksiyon sahneleri çekmek ister misin?" şeklindeki soruya, "Bu heyecanı deneyimlemek istiyorum" şeklinde yanıt verdi.

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

Uykusu kaçtığında oyun konsolunda futbol oynadığını belirten Yiğit Koçak, oyun oynamanın kendisini sakinleştirdiğini anlattı.

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

Yiğit Koçak, kendisinde hayranlık uyandıran şeyin yetenek olduğunu söyledi.

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

Kendisine sorulan, "İyi bir tatil arkadaşı olduğunu düşünüyor musun?" şeklindeki soruya, "Benle tatile gidilir. Çünkü çok uyumlu bir insanımdır" dedi ve tercihinin daha sakin bir tatil olduğundan bahsetti.

Yiğit Koçak sürprizli soruları yanıtladı

"Asla yapamazdım dediği meslek" sorulduğunda Yiğit Koçak, doktorluğun zor ve riskli bir meslek olduğunu, bu nedenle doktorlara saygı duyduğunu ifade etti. Küçükken babasından dolayı hep doktor olmak istediğini anlatan Yiğit Koçak, doktorluğun zor bir meslek olduğunu görünce o sorumluluğu alamayacağını fark ettiğini belirtti.

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN