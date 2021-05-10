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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

194. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.05.2021, 10:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.03.2022, 15:24
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194. Bölüm Foto Galeri

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

194. Bölüm Foto Galeri

İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur.

194. Bölüm Foto Galeri

Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

194. Bölüm Foto Galeri

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

194. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur.

194. Bölüm Foto Galeri

Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

194. Bölüm Foto Galeri

Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder.

194. Bölüm Foto Galeri

İlyas Çakırbeyli'nin bu planlarında en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

194. Bölüm Foto Galeri

194. Bölüm Foto Galeri

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