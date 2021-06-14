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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

199. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 14.06.2021, 11:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.06.2021, 11:02
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199. Bölüm Foto Galeri

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

199. Bölüm Foto Galeri

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

199. Bölüm Foto Galeri

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

199. Bölüm Foto Galeri

Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.

199. Bölüm Foto Galeri

Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

199. Bölüm Foto Galeri

Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

199. Bölüm Foto Galeri

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer.

199. Bölüm Foto Galeri

Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.

199. Bölüm Foto Galeri

199. Bölüm Foto Galeri

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