ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Hızır Çakırbeyli yer altı dünyasında sert bir figür olsa da özel hayatında kırılgan bir yapısı vardır. Çabuk aşık olmasıyla tanınır yakın çevresinde. İşte o aşklarından birinin başına gelenler...

GİRİŞ TARİHİ: 20.05.2022, 15:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.05.2022, 15:48
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Karnında Hızır Çakırbey'linin bebeğini taşıyan Nazlı, az sonra başına geleceklerdir habersizdir. Günlük rutin işlerini tamamlar. Ev arkadaşı o sırada evde yoktur. Nazlı evde yalnızdır.

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Evinde kitap okuyarak dinlenmeye çalışmaktadır. Bankadaki işinden Hızır'ın da etkisiyle ayrılmıştır. Artık tek düşüncesi Hızır Çakırbeyli'nin çocuğunu doğurmaktır.

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Bir anda evine kimliği belirsiz kişi boy gösterir. Maskeli ve eldivenli kişi, saklandığı koltuğun arkasından Nazlı'ya saldıracağı anı beklemektedir.

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Nazlı saldırganı görünce, neye uğradığını şaşırır. Elindeki kitabı fırlatarak çığlık atar.

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Ancak bir faydası olmaz. Evine giren kişi Nazlı'ya saldırır. Amacı aldığı talimat neticesinde onu öldürmektir.

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Nazlı saldıgana direnir ve bu sayade saldırgan kaçmak zorunda kalır.

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Yaşanlardan habersiz Hızır, eşi Meryem ile kendi evinde vakit geçirmektedir.

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Nazlı saldırının etkisiyle fenalaşsa da kısa bir ara kendine gelir; Hızır'ı arayarak yardım ister.

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Hızır, aldığı haber karşısında şok olmuştur. Ama soğukkanlılığını yitirmez ve hemen Nazlı'nın yardımına koşar.

Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Olayın perde arkasındaki isim ise Hızır'ın eşi Meryem'dir. Nazlı'nın ölüm emrini o vermiştir.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN