Nazlı'yı öldürmeye çalışan kim?

Karnında Hızır Çakırbey'linin bebeğini taşıyan Nazlı, az sonra başına geleceklerdir habersizdir. Günlük rutin işlerini tamamlar. Ev arkadaşı o sırada evde yoktur. Nazlı evde yalnızdır.
Evinde kitap okuyarak dinlenmeye çalışmaktadır. Bankadaki işinden Hızır'ın da etkisiyle ayrılmıştır. Artık tek düşüncesi Hızır Çakırbeyli'nin çocuğunu doğurmaktır.
Bir anda evine kimliği belirsiz kişi boy gösterir. Maskeli ve eldivenli kişi, saklandığı koltuğun arkasından Nazlı'ya saldıracağı anı beklemektedir.
Ancak bir faydası olmaz. Evine giren kişi Nazlı'ya saldırır. Amacı aldığı talimat neticesinde onu öldürmektir.
Hızır, aldığı haber karşısında şok olmuştur. Ama soğukkanlılığını yitirmez ve hemen Nazlı'nın yardımına koşar.