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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ GALERİ

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ilk bölümünde Ünal Kaplan'ın masada anlattığı, tavşan hikayesini bir kez daha hatırlayalım...

GİRİŞ TARİHİ: 16.05.2022, 13:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.05.2022, 14:24
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Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

Ünal Kaplan 'masa'yı toplantıya çağırmıştır. Ortam gergindir, zira istihbarat ilk kez bu kadar kendini göstermiştir. Ünal Kaplan, gücün halen kendilerinde olduğunu gösteren ilginç bir hikaye anlatır.

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

"Sakın ola ki moraliniz bozulmasın. Devlet ara sıra tansiyon ölçer. Bu kaçıncı operasyonları, ilk defa bu sefer kendilerini açıkça ortaya koydular."

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

Hızır Çakırbeyli de masadadır ve Ünal Kaplan'ı dikkatli bir şekilde dinlemektedir.

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

Ünal Kaplan sözlerine devam eder. "Ben bu tavrın sebebini merak ediyorum. Bana diyorlar ki 'Silahlarınızı şunlara şunlara satabilirsiniz, bunlara bunlara satamazsınız.' der.

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

"Biz devletlerin uşağı değiliz. Biz devletlerin kralıyız. Parası olan herkese silah satarız. O zaman savaş çıkarmayın."

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

Ünal Kaplan'ın yardımcısı Özer söze girer ve "Dünyada savaşlar olmasa aç kalırız. Dünyada bu kadar işsizlik ve açlık varken birilerinin ölmesi lazım" der.

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

Tipi'nin "Bu Çinlilerin hepsi arabaya binmek istese biz yandık" esprisi masada gülüşmelere neden olur.

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

Ünal Kaplan bir anda masanın en sessiz adamına yani Rıfkı'ya dönerek "Her zaman sözüm dinlenmiyor değil mi Rıfkı" der. Rıfkı bunu "Sizin her sözünüz benim için emirdir" der.

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

Ünal Kaplan "Geçen toplantıya niye gelmedin?" diye sorduğunda Rıfkı "Yurtdışındaydım" der. Ve Ünal Kaplan o müthiş hikayesine başlar…

Ünal Kaplan'dan unutulmaz "tavşan" hikayesi

"Bir gün ormanlar kralı arslan demiş ki 'eşimi alıp bir süre tatile gideceğim'… Gideceğim gitmesine de yerime kimi bırakacağım?"…

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