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29 Ocak 2024, Pazartesi 00:00

15 yaşındaki Zilan'ı kaçırmıştı...

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Doğan ve Zilan Gaziantep'te bulundu!

Yüksel Hanım "Torunum Zilan kaçırıldı." diyerek Esra Erol'da programına başvurdu. 13 yaşındaki Zilan'ı, bir çocuk babası 35 yaşındaki Doğan Gözler'in kaçırdığını söyleyen Yüksel Hanım Doğan Gözler'in bunu intikam için yaptığını ifade etti. Zilan'ı bulabilmek için polisler birçok eve baskın yaptı. Haftalar süren aramalardan sonra polis Zilan ve Doğan'ı Gaziantep'te yakaladı. Doğan genç kızı alıkoymaktan tutuklandı.

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