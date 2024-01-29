15 yaşındaki Zilan'ı kaçırmıştı...

Yüksel Hanım "Torunum Zilan kaçırıldı." diyerek Esra Erol'da programına başvurdu. 13 yaşındaki Zilan'ı, bir çocuk babası 35 yaşındaki Doğan Gözler'in kaçırdığını söyleyen Yüksel Hanım Doğan Gözler'in bunu intikam için yaptığını ifade etti. Zilan'ı bulabilmek için polisler birçok eve baskın yaptı. Haftalar süren aramalardan sonra polis Zilan ve Doğan'ı Gaziantep'te yakaladı. Doğan genç kızı alıkoymaktan tutuklandı.