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10 Eylül 2024, Salı 00:00

25 yıllık mucize gerçek oldu!

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Burak'ın babası Serhat Kılıç'ı bulduk!

19 yaşındayken gerçeği öğrenen Burak, biyolojik babası Serhat Kılıç'ı aramak için stüdyoya geldi. Serhat Kılıç'ın 2000 yılında Esenler 'de dj'lik yaptığı, Burak'ın annesi ile de o zaman tanıştıklarını söyledi. Burak, 19 yaşındayken yakın arkadaşını kaybettiğini, üniversiteye gitmek için hazırlandığını, tam o anda büyüten babası Veli Mert'in annesine attığı mesajı gördüğünü, o mesajda "Burak'a gerçek babası olmadığını söyleyeceğim" yazdığını, bu şekilde öğrendiğini anlattı.

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