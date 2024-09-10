25 yıllık mucize gerçek oldu!

19 yaşındayken gerçeği öğrenen Burak, biyolojik babası Serhat Kılıç'ı aramak için stüdyoya geldi. Serhat Kılıç'ın 2000 yılında Esenler 'de dj'lik yaptığı, Burak'ın annesi ile de o zaman tanıştıklarını söyledi. Burak, 19 yaşındayken yakın arkadaşını kaybettiğini, üniversiteye gitmek için hazırlandığını, tam o anda büyüten babası Veli Mert'in annesine attığı mesajı gördüğünü, o mesajda "Burak'a gerçek babası olmadığını söyleyeceğim" yazdığını, bu şekilde öğrendiğini anlattı.