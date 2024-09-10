10 Eylül 2024, Salı 00:00
25 yıllık mucize gerçek oldu!
Burak'ın babası Serhat Kılıç'ı bulduk!
19 yaşındayken gerçeği öğrenen Burak, biyolojik babası Serhat Kılıç'ı aramak için stüdyoya geldi. Serhat Kılıç'ın 2000 yılında Esenler 'de dj'lik yaptığı, Burak'ın annesi ile de o zaman tanıştıklarını söyledi. Burak, 19 yaşındayken yakın arkadaşını kaybettiğini, üniversiteye gitmek için hazırlandığını, tam o anda büyüten babası Veli Mert'in annesine attığı mesajı gördüğünü, o mesajda "Burak'a gerçek babası olmadığını söyleyeceğim" yazdığını, bu şekilde öğrendiğini anlattı.
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