Yusuf Sağır canlı yayında...

Rabia Hanım, 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp İstanbul Halkalı'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin akıbeti konuşuldu. Rabia Hanım, Ahmet Duran Kuzu'yu tanıdığını amcasının oğlu olduğunu söyledi. Ahmet Bey, yayına bağlanarak Fatih'i en son 2018 yılında falan gördüğünü söyledi. Esra Erol, Rabia Aydın'ın bugün rahatsızlığı sebebiyle yayına katılamadığını söyledi. Rabia'nın telefon görüşmesi yaptığı Yusuf Sağır ise "Rabia Hanım köylüm ama kendisini tanımıyorum" diyerek çelişkili yanıt verdi.