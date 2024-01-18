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18 Ocak 2024, Perşembe
00:00
Cemile kocasını önce fare zehriyle zehirledi sonra ayran verdi!
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18 Ocak 2024, Perşembe
1808. Bölüm
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17 Ocak 2024, Çarşamba
1807. Bölüm
Esra Erol'da
16 Ocak 2024, Salı
1806. Bölüm
Esra Erol'da
15 Ocak 2024, Pazartesi
1805. Bölüm
Esra Erol'da
12 Ocak 2024, Cuma
1804. Bölüm
Esra Erol'da
10 Ocak 2024, Çarşamba
1802. Bölüm
Esra Erol'da
9 Ocak 2024, Salı
1801. Bölüm
Esra Erol'da
8 Ocak 2024, Pazartesi
1800. Bölüm
Esra Erol'da
5 Ocak 2024, Cuma
1799. Bölüm
Esra Erol'da
4 Ocak 2024, Perşembe
1798. Bölüm
Esra Erol'da
3 Ocak 2024, Çarşamba
1797. Bölüm
Esra Erol'da
2 Ocak 2024, Salı
1796. Bölüm
Esra Erol'da
1 Ocak 2024, Pazartesi
1795. Bölüm
Esra Erol'da
29 Aralık 2023, Cuma
1794. Bölüm
Esra Erol'da
28 Aralık 2023, Perşembe
1793. Bölüm
Esra Erol'da
28 Ağustos 2023, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
1705. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da - Pazartesi 16.00
29 Ağustos 2022, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol Pazartesi atv'de
31 Ağustos 2015, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
31 Ağustos 2015, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
31 Ağustos 2015, Pazartesi
1. Bölüm Fragmanı
Esra Erol'da
"Ölürse kredi borcu biter diye kimin aklına geldi?"
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16 Ocak 2024, Salı
Yıllar sonra annesini Esra Erol’da buldu!
Esra Erol'da
08 Ocak 2024, Pazartesi
Aldatıldığını iddia eden Fikri: "Kalbimi yıktılar da beynimi yıkamadılar!"
Esra Erol'da
05 Ocak 2024, Cuma
Türkiye ATV'li iki eltiyi konuşacak!
Esra Erol'da
22 Aralık 2023, Cuma
Tüm Türkiye'nin önünde kocasına "Bebek Senden Değil" dedi!
Esra Erol'da
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