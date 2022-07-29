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29 Temmuz 2022, Cuma 00:00
Emre'nin ağabeyini bulma hikayesi yürekleri burktu! - Kolaj

Emre'nin ağabeyini bulma hikayesi yürekleri burktu! - Kolaj

Emre Özesmer, "Birkaç yıl önce annem bir ağabeyim olduğunu söyledi" diyerek kardeşini bulmak için yardım istedi. Babası Zülküf Özesmer'in vefat ettiğini ve onu hiç görmediğini dile getiren Emre Bey, "Baba eksikliğini ağabeyimle doldururum diye düşündüm" diyerek yürek sızlattı. Ağabeyi Mesut Özesmer'i bulmak için çeşitli yollara başvurduğunu ancak sonuca ulaşamadığını belirten Emre Bey, programın ilerleyen dakikalarında ilk kez kardeşinin sesini duydu.

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