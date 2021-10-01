Filiz Hanım'ın feryadı...

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Filiz Hanım, ağlayarak stüdyoya geldi ve derdinin çok büyük olduğunu söylerken Esra Erol, Filiz Hanım'ın İstanbul'dan geldiğini, 21 yaşında üniversite öğrencisi Gülşah Kemal'in evi terk ettiği bilgisini verdi. Filiz Hanım, kızının geri dönmesi için yalvarıp ağladıktan sonra eşinin 7 sene önce öldüğünü, 2 kızının 1 oğlu olduğunu, saçını süpürge ettiğini, kızının üniversiteye kayıt olduğunu ama 2 senedir gitmediğini, kızının psikiyatrik sorunları olduğunu belirtti. Filiz Hanım, 2 ay önce 37 yaşındaki kızını kaybettiğini, kızının acısını yaşayamadan diğer kızının gittiğini söyledi.