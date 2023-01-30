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ESRA EROL'DA GALERİ

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 30.01.2023, 17:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.01.2023, 17:57
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100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

Esra Erol'un programına katılan Turgay ile Damla kaçarak evlendikleri için ailelerinin kendilerini affetmelerini istedi.

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

Turgay'ın ailesinin daha önceden başka biriyle dini nikahlı bir beraberliği olduğu için kendisini istemediklerini söyleyen Damla, "Bizi ayırmak istediler, biz de kaçtık" dedi.

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

Damla'nın annesi canlı yayına bağlanarak kızına destek oldu. Turgay'ın ailesinin kızını sebebsiz istemediklerini belirten Hayriye Hanım, damadının ve kızının hastanede yattığını söyledi.

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

Ahmet Bey, 14 yıllık karısı Seval'in Soner Gökdemir ile düğün yaptığını iddia etti.

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

Canlı yayına bağlanan Seval Hanım, 14 yıllık eşine daha önce boşanma davası açtığını ama eşinin kabul etmediğini söyledi.

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

18 yaşındaki kayıp Meryem'i Esra Erol buldu! Canlı yayına katılan Meryem, "Yaptıklarımdan utanıyorum, asla eve dönmeyeceğim" dedi.

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

Kızının açıklamaları karşısında kahrolan Filiz Hanım, kızına 'eve dön' çağrısı yaptı. Tuvalet camından kaçmadığını söyleyen Meryem, İstanbul'a gelmeye ikna oldu.

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

Canlı yayında büyük yüzleşme yaşandı! Ayşe Şeyma'nın açıklamalarına rağmen kızını İnanç'ın elinden kurtaracağını söyleyen Emine Hanım, kızının kandırıldığını iddia etti.

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

Annesinin tüm iddialarını yalanlayan Ayşe Şeyma,

100 karede Esra Erol'da bu sezon neler oldu?

"Annemin yanına dönmüyorum, beni sürekli başkalarıyla evlendirmeye çalışıyor" dedi.

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