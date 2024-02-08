16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Esra Erol'da programına katılan 18 yaşındaki Elif, babasıyla birlikte yayına katılarak 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını açıkladı.
16 yaşındayken babasıyla birlikte açtığı canlı yayına, o zaman 40 yaşında olan Hüseyin Başkaya'nın da katıldığını söyleyen Elif, iki yıl önce nasıl kandırıldığını anlattı.
Sosyal medyadan açtığı canlı yayında Hüseyin Başkaya'nın kendisinin dişlerini yaptırması için yardımcı olmak istediğini ve yanına davet ettiğini söyledi.
Babasıyla birlikte İstanbul'a gittiklerini söyleyen Elif, daha sonra Samsun'da yaşadıkları eve Hüseyin'in geldiğini söylerek kendilerine maddi anlamda yardımcı olduğunu söyledi.
Evleri soğuk olduğu için Hüseyin Başkaya'nın yaptırdığını ve sonradan parasını ödemeden kaçtığını söyleyen Elif, "Samsun'dan gittik sonra bana niyetinin ciddi olduğunu ve benimle evlenmek istediğini söyledi" dedi.
Hüseyin Başkaya'nın holding sahibi olduğunu söyleyen Elif, "Ben dadılarla büyüdüm, sizin bu evinizde köpek bağlasanız durmaz" diyerek ailesine araba aldığını söyledi.
Hüseyin'in kendi babasına imzalattığı senetlerle araba aldırdığını söyleyen Elif, "Düğün arifesindeyken ayrıldık, sonradan bize yaptığı tüm yardımları geri istedi" dedi.
Ayrıldıktan sonra Hüseyin'in eski karısıyla evlendiğini söyleyen Elif, "Ben trafik kazası geçirdim, bu bahaneyle benimle yeniden iletişime geçti" dedi.
Görüştükleri zaman içerisinde türlü yalanlarla kandırıldığını söyleyen Elif, Hüseyin başkasıyla evliyken dini nikahla kendisiyle evlendiğini anlattı.