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ESRA EROL'DA GALERİ

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

GİRİŞ TARİHİ: 08.02.2024, 15:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.02.2024, 15:24
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16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Esra Erol'da programına katılan 18 yaşındaki Elif, babasıyla birlikte yayına katılarak 42 yaşındaki Hüseyin Başkaya tarafından evlilik vaadiyle kandırıldığını açıkladı.

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

16 yaşındayken babasıyla birlikte açtığı canlı yayına, o zaman 40 yaşında olan Hüseyin Başkaya'nın da katıldığını söyleyen Elif, iki yıl önce nasıl kandırıldığını anlattı.

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Sosyal medyadan açtığı canlı yayında Hüseyin Başkaya'nın kendisinin dişlerini yaptırması için yardımcı olmak istediğini ve yanına davet ettiğini söyledi.

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Babasıyla birlikte İstanbul'a gittiklerini söyleyen Elif, daha sonra Samsun'da yaşadıkları eve Hüseyin'in geldiğini söylerek kendilerine maddi anlamda yardımcı olduğunu söyledi.

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Evleri soğuk olduğu için Hüseyin Başkaya'nın yaptırdığını ve sonradan parasını ödemeden kaçtığını söyleyen Elif, "Samsun'dan gittik sonra bana niyetinin ciddi olduğunu ve benimle evlenmek istediğini söyledi" dedi.

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Hüseyin Başkaya'nın holding sahibi olduğunu söyleyen Elif, "Ben dadılarla büyüdüm, sizin bu evinizde köpek bağlasanız durmaz" diyerek ailesine araba aldığını söyledi.

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Hüseyin'in kendi babasına imzalattığı senetlerle araba aldırdığını söyleyen Elif, "Düğün arifesindeyken ayrıldık, sonradan bize yaptığı tüm yardımları geri istedi" dedi.

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Ayrıldıktan sonra Hüseyin'in eski karısıyla evlendiğini söyleyen Elif, "Ben trafik kazası geçirdim, bu bahaneyle benimle yeniden iletişime geçti" dedi.

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Görüştükleri zaman içerisinde türlü yalanlarla kandırıldığını söyleyen Elif, Hüseyin başkasıyla evliyken dini nikahla kendisiyle evlendiğini anlattı.

16 yaşındayken 42 yaşındaki adam tarafından kandırıldı!

Birlikte yaşamaya başlamalarından bir süre sonra da babasının evine yollandığını söyleyen Elif, bir daha Hüseyin'in kendisini aramadığını söyledi.

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