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ESRA EROL'DA GALERİ

16 Yıldır karımı aldatıyorum!

GİRİŞ TARİHİ: 12.04.2023, 16:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.04.2023, 16:04
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16 Yıldır karımı aldatıyorum!

atv'nin fenomen haline gelen Esra Erol'da programına katılan Aygül canlı yayında boşanmak istediği 16 yıllık eşi Recai ile yüzleşti.

16 Yıldır karımı aldatıyorum!

36 yaşındaki Aygül, eşi Recai'nin yasak aşk yaşadığını öne sürdü. Kendisini ve 3 çocuğunu bırakarak Meral Tovka ile birliktelik yaşadığını dile getirdi.

16 Yıldır karımı aldatıyorum!

İddialara göre Recai, Aygül'ü kandırdı ve boşanma davasını geri çektirerek nafaka ödemekten kurtuldu.

16 Yıldır karımı aldatıyorum!

Genç kadın, barışmalarının üzerinden 1 gün geçtikten sonra eşinin Meral Tovka'nın kollarına geri döndüğünü söyledi.

16 Yıldır karımı aldatıyorum!

"Kendi çocuklarına ayırmadığı vakti Meral'in çocuklarına ayırıyor..." diyen Aygül, isyan etti.

16 Yıldır karımı aldatıyorum!

İhanet iddialarını kabul eden Recai açıklamalarıyla pes artık dedirtti.

16 Yıldır karımı aldatıyorum!

Aygül'ü evliliklerinin en başından beri sürekli aldattığını itiraf etti.

16 Yıldır karımı aldatıyorum!

"Aygül'ü değil, Meral'i seviyorum..." sözleriyle de akıllara kazındı.

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