16 Yıldır karımı aldatıyorum!

atv'nin fenomen haline gelen Esra Erol'da programına katılan Aygül canlı yayında boşanmak istediği 16 yıllık eşi Recai ile yüzleşti.
36 yaşındaki Aygül, eşi Recai'nin yasak aşk yaşadığını öne sürdü. Kendisini ve 3 çocuğunu bırakarak Meral Tovka ile birliktelik yaşadığını dile getirdi.
İddialara göre Recai, Aygül'ü kandırdı ve boşanma davasını geri çektirerek nafaka ödemekten kurtuldu.
Genç kadın, barışmalarının üzerinden 1 gün geçtikten sonra eşinin Meral Tovka'nın kollarına geri döndüğünü söyledi.