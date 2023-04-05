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ESRA EROL'DA GALERİ

2 yaşındaki evladına hasret kaldı

GİRİŞ TARİHİ: 05.04.2023, 16:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.04.2023, 17:01
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2 yaşındaki evladına hasret kaldı

Boşandığı eşi tarafından çocuğuna hasret bırakılan Gizem, gözyaşları içinde Esra Erol'un kapısını çaldı.

2 yaşındaki evladına hasret kaldı

8 senelik evliliğinde birçok sorun yaşadığını dile getiren Gizem, 26 Kasım günü boşanma kararı aldı.

2 yaşındaki evladına hasret kaldı

Eşi Vezir Elgay'ın amcasının kızıyla gayriresmi ilişki yaşadığını anlatan genç kadın, aralarında imam nikahı olduğunu öne sürdü.

2 yaşındaki evladına hasret kaldı

Velayeti kendisinde olan 2,5 yaşındaki kızı Ravza'nın boşandığı eşi tarafından kaçırdığını iddia etti.

2 yaşındaki evladına hasret kaldı

Evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Gizem, canlı yayında eşiyle kozlarını paylaştı.

2 yaşındaki evladına hasret kaldı

Genç kadın, kızımın velayetini vermem için 3 milyon TL para teklif ettiğini öne sürdü.

2 yaşındaki evladına hasret kaldı

Ben villada oturuyorum diyen Vezir: "Eşyalı kiralık evde oturuyorlar..." dedi.

2 yaşındaki evladına hasret kaldı

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da canlı yayınla atv'de...

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