2 yaşındaki evladına hasret kaldı

Boşandığı eşi tarafından çocuğuna hasret bırakılan Gizem, gözyaşları içinde Esra Erol'un kapısını çaldı.
8 senelik evliliğinde birçok sorun yaşadığını dile getiren Gizem, 26 Kasım günü boşanma kararı aldı.
Eşi Vezir Elgay'ın amcasının kızıyla gayriresmi ilişki yaşadığını anlatan genç kadın, aralarında imam nikahı olduğunu öne sürdü.
Velayeti kendisinde olan 2,5 yaşındaki kızı Ravza'nın boşandığı eşi tarafından kaçırdığını iddia etti.
Evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten Gizem, canlı yayında eşiyle kozlarını paylaştı.