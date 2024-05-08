''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Kayınvalide Naciye Bulut, gelininin üç harflilerle 7 farklı dilde konuştuğunu söyledi. Eve gelen hocaya "Ben orada üç harfliler ile evliyim; iki çocuğum var. Beni onlardan ayıramazsınız" dediğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.