''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Gökhan Bulut, "üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını söyleyerek Esra Erol'a başvurdu.
Kayıp eş bulundu. Yayına bağlanan Döndü Bulut, "beni kocam ve kayınvalidem delirtti" dedi. Döndü Bulut, kayınpederi tarafından tacize uğradığını da anlattı.
Kayınvalide Naciye Bulut stüdyoya geldi. Naciye Hanım, oğlu ve yeğeni Döndü'nün evliliklerinin ilk zamanlarında uyumlu olduklarını ama zamanla Döndü'nün davranışlarının değiştiğini söyledi.
Kayınvalide Naciye Bulut, gelininin üç harflilerle 7 farklı dilde konuştuğunu söyledi. Eve gelen hocaya "Ben orada üç harfliler ile evliyim; iki çocuğum var. Beni onlardan ayıramazsınız" dediğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Döndü Bulut canlı yayına gelerek, ''Görüntüler bir sene öncesine ait. Burada ilaç içmiş bir halde olduğum için bu davranışları sergiledim'' diye iddiaları yanıtladı.
Gökhan Bulut, karısına akıl hocalığı yapanlar olduğunu iddia etti. Döndü Bulut ise çocuklarıyla birlikte kadın sığınma evine gittiğini söyledi.
Esra Erol, Döndü Bulut'a yüzünü neden havlu ile kapattıklarını sordu. Döndü bulut "Orada korkuyordum, yüzümü havlu ile kapattılar. Kocam beni suçlu gösterdi. Beni deli durumuna düşürdü" dedi.