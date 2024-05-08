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ESRA EROL'DA GALERİ

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

GİRİŞ TARİHİ: 08.05.2024, 15:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.05.2024, 15:27
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''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Gökhan Bulut, "üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını söyleyerek Esra Erol'a başvurdu.

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Kayıp eş bulundu. Yayına bağlanan Döndü Bulut, "beni kocam ve kayınvalidem delirtti" dedi. Döndü Bulut, kayınpederi tarafından tacize uğradığını da anlattı.

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Kayınvalide Naciye Bulut stüdyoya geldi. Naciye Hanım, oğlu ve yeğeni Döndü'nün evliliklerinin ilk zamanlarında uyumlu olduklarını ama zamanla Döndü'nün davranışlarının değiştiğini söyledi.

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Kayınvalide Naciye Bulut, gelininin üç harflilerle 7 farklı dilde konuştuğunu söyledi. Eve gelen hocaya "Ben orada üç harfliler ile evliyim; iki çocuğum var. Beni onlardan ayıramazsınız" dediğini söyleyerek herkesi şaşkına çevirdi.

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Döndü Bulut canlı yayına gelerek, ''Görüntüler bir sene öncesine ait. Burada ilaç içmiş bir halde olduğum için bu davranışları sergiledim'' diye iddiaları yanıtladı.

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Döndü Bulut gördüğü tedavi sonrasında daha iyi olduğunu belirtti.

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Gökhan Bulut, karısına akıl hocalığı yapanlar olduğunu iddia etti. Döndü Bulut ise çocuklarıyla birlikte kadın sığınma evine gittiğini söyledi.

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Gökhan Bulut canlı yayında "Evinde durup çocuklarına annelik, kocana da kadınlık yapacaktın" dedi.

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Esra Erol, Döndü Bulut'a yüzünü neden havlu ile kapattıklarını sordu. Döndü bulut "Orada korkuyordum, yüzümü havlu ile kapattılar. Kocam beni suçlu gösterdi. Beni deli durumuna düşürdü" dedi.

''3 harflilerle evliyim'' dedi! Tüyler ürperten o olay!

Esra Erol, 22 Nisan'da evden kaçmadan önce kocasına bıçak çekip çekmediğini sordu. Döndü Bulut kendini korumak için bıçak çektiğini itiraf etti.

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