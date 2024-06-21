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ESRA EROL'DA GALERİ

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

GİRİŞ TARİHİ: 21.06.2024, 15:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.06.2024, 15:54
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Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Annesini en son 15 yaşındayken gören Hümay Şalanova, annesi Firuze ve kardeşi Filiz'i aramak için stüdyoya geldi.

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Hümay Şalanova'ya yakın tanıdıkları annesinin Türkiye'deki depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Ancak Şalanova yakın çevresine güvenmedi ve kendi çabalarıyla annesin izini bulmayı çalıştı. Annesi Mevlüt Özdemir isimli biriyle evlendiği haberini aldı.

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Hümay Şalanova yeniden araştırmaya başladı. Bu kez de annesinin öldürüldüğüne dair bilgiye ulaştı. Buna da inanmadı.

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Azerbaycan'ın bir tv kanalındaki programa katılarak annesini bulmak istedi ancak sonu yine hüsran oldu.

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Esra Erol, 25 yıldır annesini bekleyen Hümay Şalanova'ya annesi ve kardeşiyle ilgili gerçeği açıklayacağını söyledi.

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Ümitleri tükenmek üzereydi. Artık sadece annesinin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyordu.

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Esra Erol, Hümay Şalanova'nın annesi Firuze Özdemir'in 2014 yılında kocası Mevlüt Özdemir tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Annesi ile ilgili kötü haberi alan Hümay Şalanova kız kardeşinin akıbetini sordu.

Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Hümay'ın kız kardeşi Filiz'in hayattaydı.

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