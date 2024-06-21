Annesi ve kardeşiyle ilgili şok gerçek ne? Esra Erol açıkladı!

Annesini en son 15 yaşındayken gören Hümay Şalanova, annesi Firuze ve kardeşi Filiz'i aramak için stüdyoya geldi.
Ancak Şalanova yakın çevresine güvenmedi ve kendi çabalarıyla annesin izini bulmayı çalıştı. Annesi Mevlüt Özdemir isimli biriyle evlendiği haberini aldı.
Hümay Şalanova yeniden araştırmaya başladı. Bu kez de annesinin öldürüldüğüne dair bilgiye ulaştı. Buna da inanmadı.
Azerbaycan'ın bir tv kanalındaki programa katılarak annesini bulmak istedi ancak sonu yine hüsran oldu.
Esra Erol, 25 yıldır annesini bekleyen Hümay Şalanova'ya annesi ve kardeşiyle ilgili gerçeği açıklayacağını söyledi.
Esra Erol, Hümay Şalanova'nın annesi Firuze Özdemir'in 2014 yılında kocası Mevlüt Özdemir tarafından öldürüldüğünü açıkladı.