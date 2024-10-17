Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 milyon liralık borcu nedeniyle zor durumda kalan 48 yaşındaki Evrim Aktaş, 5 ay önce kasap dükkânını kapatıp ortağı Murat Şahin ile birlikte ortadan kayboldu.
Erkan Aktaş, eşinin iş ortaklığı yaptığı Murat Şahin ile sevgili olduğunu ve birlikte kaçtığını iddia etti.
Esra Erol ekibi tarafından ortaya çıkan Evrim Aktaş, borçları nedeniyle yaşadığı bu çıkmazı ve can güvenliğindeki endişelerini programa katılarak dile getirdi.
14 Ekim tarihli yayına Adana'dan bağlanan Aktaş, "Köylülerden aldığım hayvanlar yüzünden 3 milyon lira borcum var. Ödeyemediğim için kaçtım. Can güvenliğim yoktu, bu yüzden böyle bir karar almak zorunda kaldım." şeklinde konuştu.
Eşinin kaybolmasının ardından zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Erkan Aktaş, iş üzerindeki borçların kendisini 15 milyon lira zarara uğrattığını ve bu durumun ailelerini zor durumda bıraktığını ifade etti.
Murat Şahin, "Aydın'ı terk etmemizin nedeni borçlarımızdan dolayıydı. 4 milyon TL borcumuz var. Evrim Hanım bana sürekli mal aldırıp, evlerine koyduruyordum. İşletmemiz vardı." dedi.
15 Ekim tarihli yayına stüdyoya gelerek katılan Evrim Aktaş eşi Erkan Aktaş ile karşı karşıya geldi.