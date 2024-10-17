Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

14 Ekim tarihli yayına Adana'dan bağlanan Aktaş, "Köylülerden aldığım hayvanlar yüzünden 3 milyon lira borcum var. Ödeyemediğim için kaçtım. Can güvenliğim yoktu, bu yüzden böyle bir karar almak zorunda kaldım." şeklinde konuştu.