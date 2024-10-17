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ESRA EROL'DA

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

GİRİŞ TARİHİ: 17.10.2024, 14:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.10.2024, 15:19
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Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 milyon liralık borcu nedeniyle zor durumda kalan 48 yaşındaki Evrim Aktaş, 5 ay önce kasap dükkânını kapatıp ortağı Murat Şahin ile birlikte ortadan kayboldu.

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

Erkan Aktaş, kaybolan eşini bulmak için Esra Erol'da programına katıldı.

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

Erkan Aktaş, eşinin iş ortaklığı yaptığı Murat Şahin ile sevgili olduğunu ve birlikte kaçtığını iddia etti.

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

Esra Erol ekibi tarafından ortaya çıkan Evrim Aktaş, borçları nedeniyle yaşadığı bu çıkmazı ve can güvenliğindeki endişelerini programa katılarak dile getirdi.

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

14 Ekim tarihli yayına Adana'dan bağlanan Aktaş, "Köylülerden aldığım hayvanlar yüzünden 3 milyon lira borcum var. Ödeyemediğim için kaçtım. Can güvenliğim yoktu, bu yüzden böyle bir karar almak zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

Ayrıca Evrim Aktaş, boşanmak istediğini de dile getirdi.

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

Eşinin kaybolmasının ardından zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Erkan Aktaş, iş üzerindeki borçların kendisini 15 milyon lira zarara uğrattığını ve bu durumun ailelerini zor durumda bıraktığını ifade etti.

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

Murat Şahin, "Aydın'ı terk etmemizin nedeni borçlarımızdan dolayıydı. 4 milyon TL borcumuz var. Evrim Hanım bana sürekli mal aldırıp, evlerine koyduruyordum. İşletmemiz vardı." dedi.

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

15 Ekim tarihli yayına stüdyoya gelerek katılan Evrim Aktaş eşi Erkan Aktaş ile karşı karşıya geldi.

Borçlarından kaçarak kayıplara karışmıştı Esra Erol buldu

Canlı yayına katılan oğulları Ahmet Aktaş şu ifadeler yer verdi: "Bu kadın yalan söylüyor, Babam ona kredi çekti. Murat Şahin'in borcu vardı. Murat Şahin'le daha önce ilişkisi vardı."

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